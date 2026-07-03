Phú Bài: Tổng giá trị sản phẩm vượt 5,42% kế hoạch

Lãnh đạo phường Phú Bài kiểm tra tình hình sản xuất tại KCN Phú Bài

Tham dự kỳ họp có Phó Chủ tịch HĐND thành phố Lương Bảo Toàn và Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Lê Văn Cường.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, phường Phú Bài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 20.380 tỷ đồng, vượt 5,42% kế hoạch. Trong đó, lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục giữ vai trò chủ lực với giá trị hơn 18.700 tỷ đồng; dịch vụ đạt 1.108 tỷ đồng; nông, lâm, ngư nghiệp đạt 555 tỷ đồng. Thu ngân sách đạt gần 445 tỷ đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội, cải cách hành chính, chuyển đổi số, quốc phòng - an ninh được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm; kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri; thông báo của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam phường về công tác tham gia xây dựng chính quyền; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri; cùng các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội HĐND phường.

Kỳ họp đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026 và Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 12 HĐND phường khóa IX.