  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Sáu, 03/07/2026 19:24

Khai mạc Ngày hội sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên liên kết, Saigon Co.op

HNN.VN - Tối 3/7, tại thôn Phụng Chánh, xã Vinh Lộc, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố phối hợp với UBND xã Vinh Lộc, Hội Doanh nhân trẻ thành phố và Co.opmart Huế tổ chức khai mạc Ngày hội sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên liên kết, Saigon Co.op tại Vinh Lộc năm 2026.

Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển hợp tác xãThúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩmGiải thưởng danh giá - Động lực để hợp tác xã bứt phá

 Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày hội

Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu của các HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và kinh tế địa phương.

Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết: Ngày hội không chỉ là dịp để các HTX và doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm có chất lượng đến người tiêu dùng, mà còn là cầu nối quan trọng để tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể.

Ngày hội quy tụ nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản tiêu biểu

Ngày hội cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 104 năm 2026, góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày hội, tham quan các gian hàng và trao giấy chứng nhận cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ngày hội quy tụ nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ và nhiều đặc sản tiêu biểu của thành phố Huế. Bên cạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm còn có chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ người dân và du khách, tạo không khí sôi nổi, góp phần kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng.

Tin, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
hợp tác xãtrưng bàysản phẩm
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển hợp tác xã

Ngày 30/6, Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ II, nhiệm kỳ 2025 - 2030; sơ kết tình hình kinh tế tập thể (KTTT) và hoạt động của Liên minh HTX thành phố 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026. Đồng thời xem xét, thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến công tác tổ chức và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Liên minh HTX thành phố lần thứ VI.

Tăng tốc thực hiện các mục tiêu phát triển hợp tác xã
Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

Tối 26/6, tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy), Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Thủy tổ chức khai mạc Ngày hội sản phẩm của các HTX, doanh nghiệp thành viên liên kết trên địa bàn thành phố và Saigon Co.op 2026.

Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm
Giải thưởng danh giá - Động lực để hợp tác xã bứt phá

Những giải thưởng uy tín như Mai An Tiêm và CoopStar Awards do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực đổi mới, sáng tạo mà còn trở thành động lực để các hợp tác xã (HTX) tiếp tục phát triển. Qua đó, góp phần nâng tầm vai trò của kinh tế tập thể, HTX và vị thế thương hiệu Huế trên bản đồ kinh tế của cả nước.

Giải thưởng danh giá - Động lực để hợp tác xã bứt phá
Bàn giao không gian trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”

Trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng” được đặt tại không gian Di tích lịch sử Nhà Đại chúng (thuộc Chiến khu Hòa Mỹ, tổ dân phố Tân Mỹ, phường Phong Điền) vừa được Bảo tàng Lịch sử thành phố khánh thành, bàn giao cho UBND phường Phong Điền.

Bàn giao không gian trưng bày “Hòa Mỹ - Nơi in dấu sử vàng”

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Giám đốc: Phan Thanh Hải

Phó Giám đốc phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top