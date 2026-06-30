Khai mạc Ngày hội sản phẩm của các hợp tác xã, doanh nghiệp thành viên liên kết, Saigon Co.op

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày hội

Đây là hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm tiêu biểu của các HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất. Đồng thời tạo điều kiện kết nối cung cầu, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể và kinh tế địa phương.



Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Liên minh HTX thành phố cho biết: Ngày hội không chỉ là dịp để các HTX và doanh nghiệp giới thiệu những sản phẩm có chất lượng đến người tiêu dùng, mà còn là cầu nối quan trọng để tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ giữa các hợp tác xã với doanh nghiệp, hệ thống phân phối và thị trường. Qua đó, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng thương hiệu, thúc đẩy phát triển bền vững khu vực kinh tế tập thể.

Ngày hội quy tụ nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, đặc sản tiêu biểu

Ngày hội cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Quốc tế lần thứ 104 năm 2026, góp phần khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của khu vực kinh tế tập thể trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

Ngay sau lễ khai mạc, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Ngày hội, tham quan các gian hàng và trao giấy chứng nhận cho các hợp tác xã, doanh nghiệp tham gia chương trình.

Ngày hội quy tụ nhiều gian hàng trưng bày các sản phẩm OCOP, nông sản, thực phẩm chế biến, hàng thủ công mỹ nghệ và nhiều đặc sản tiêu biểu của thành phố Huế. Bên cạnh hoạt động giới thiệu, quảng bá sản phẩm còn có chương trình văn nghệ quần chúng phục vụ người dân và du khách, tạo không khí sôi nổi, góp phần kết nối giao thương, quảng bá hình ảnh sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng.