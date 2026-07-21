Các ngành đào tạo từ xa tại Đại học Kinh tế Quốc dân

Nhu cầu học tập để nâng cao trình độ chuyên môn đang ngày càng gia tăng, đặc biệt đối với người đã đi làm nhưng không có điều kiện theo học tập trung. Trong xu hướng đó, học đại học từ xa trở thành giải pháp được nhiều người lựa chọn nhờ tính linh hoạt về thời gian, địa điểm cũng như khả năng cân bằng giữa công việc và học tập. Là một trong những trường đại học có uy tín trong lĩnh vực kinh tế, quản lý và tài chính, Đại học Kinh tế Quốc dân triển khai chương trình đào tạo từ xa nhằm tạo điều kiện cho người học trên cả nước tiếp cận chương trình đại học chính quy theo hình thức trực tuyến.

Đại học Kinh tế Quốc dân đào tạo từ xa những ngành nào?

Theo thông tin tuyển sinh năm 2026, chương trình đào tạo từ xa của Đại học Kinh tế Quốc dân hiện tuyển sinh 4 ngành gồm:

● Quản trị kinh doanh

● Kế toán

● Tài chính – Ngân hàng

● Luật Kinh tế

Đây đều là những ngành có nhu cầu nhân lực lớn trên thị trường lao động, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng như người đã đi làm, cán bộ công chức, nhân viên doanh nghiệp hoặc những người muốn bổ sung bằng đại học để phục vụ công việc và định hướng phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

Học trực tuyến linh hoạt, phù hợp với người đi làm

Một trong những ưu điểm của chương trình đào tạo từ xa là người học có thể chủ động sắp xếp thời gian học tập. Chỉ cần có thiết bị kết nối internet, học viên có thể học ở bất cứ đâu mà không phải thường xuyên đến trường. Hình thức này giúp tiết kiệm đáng kể thời gian đi lại, chi phí sinh hoạt cũng như tạo điều kiện để người học vẫn duy trì công việc hiện tại trong quá trình theo học.

Bên cạnh đó, chương trình tuyển sinh theo hình thức xét tuyển hồ sơ, không tổ chức thi đầu vào và được triển khai theo nhiều đợt trong năm, giúp người học dễ dàng lựa chọn thời điểm đăng ký phù hợp.

Đối tượng nào phù hợp để học từ xa?

Chương trình đào tạo từ xa của Đại học Kinh tế Quốc dân phù hợp với nhiều nhóm học viên khác nhau như:

● Người đã tốt nghiệp THPT muốn lấy bằng đại học.

● Người đang đi làm cần nâng cao trình độ chuyên môn.

● Người muốn chuyển đổi hoặc bổ sung kiến thức trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị.

● Người không có điều kiện theo học tập trung do đặc thù công việc hoặc khoảng cách địa lý.

Nhờ tính linh hoạt của hình thức đào tạo, người học có thể chủ động xây dựng kế hoạch học tập theo quỹ thời gian của bản thân.

Tìm hiểu thông tin tuyển sinh ở đâu?

Hiện nay, nhiều người có nhu cầu theo học thường tìm kiếm thông tin về ngành đào tạo, điều kiện tuyển sinh, hồ sơ đăng ký cũng như lộ trình học trước khi quyết định.

Trong đó, tuyensinhonline.edu.vn là website cung cấp thông tin về các chương trình đào tạo từ xa của nhiều trường đại học, đồng thời hỗ trợ người học tìm hiểu quy trình tuyển sinh, ngành đào tạo và các thông tin liên quan. Đối với những người đang quan tâm đến chương trình đại học từ xa Đại học Kinh tế Quốc dân, website cũng tổng hợp thông tin về ngành tuyển sinh, hình thức học, điều kiện xét tuyển và hướng dẫn đăng ký để người học thuận tiện tham khảo.

Ngoài việc cập nhật thông tin tuyển sinh, người học còn có thể được tư vấn nhằm lựa chọn ngành học phù hợp với định hướng nghề nghiệp cũng như điều kiện học tập của bản thân.

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