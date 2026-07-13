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ClockThứ Năm, 16/07/2026 12:24

Phú Bài hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập chiến đấu phòng thủ làm điểm

HNN.VN - Trong hai ngày 15 và 16/7, phường Phú Bài đã tổ chức thành công cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2026. Là địa phương cấp xã, phường được lựa chọn tổ chức diễn tập làm điểm đầu tiên của thành phố nhằm rút kinh nghiệm chỉ đạo chung, cuộc diễn tập của phường Phú Bài đã được Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt.

Phú Bài: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập làm điểm của thành phố Phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn tại Cảng hàng không quốc tế Phú BàiLần đầu tiên diễn tập tác chiến xã, phường theo mô hình chính quyền địa phương mớiHơn 1.000 người và robot chuyên dụng diễn tập phòng cháy chữa cháy Diễn tập chữa cháy, cứu nạn tại Đại Nội và các lăng vua Nguyễn

 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc diễn tập 

Dự và chỉ đạo cuộc diễn tập có đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội, Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; Đại tá Đoàn Sinh Hòa, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh tầm quan trọng của diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp cơ sở trong việc cụ thể hóa Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, đồng thời biểu dương công tác chuẩn bị khẩn trương, chủ động về cả nhân lực, vật lực và hệ thống văn kiện của địa phương.

Trong suốt hai ngày diễn ra diễn tập, các nội dung vận hành cơ chế chuyển trạng thái quốc phòng đã được khung tập phường Phú Bài thực hiện nhuần nhuyễn, đúng trình tự. Ở nội dung thực binh, địa phương đã phối hợp hiệp đồng tác chiến chặt chẽ, xử lý xuất sắc tình huống A2 về phòng chống tụ tập đông người, bạo loạn, cháy nổ và thực hành bắn đạn hơi đánh địch đổ bộ đường không.

Đặc biệt, cuộc diễn tập ghi nhận bước đột phá lớn khi ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin và đưa các thiết bị bay không người lái (UAV, Drone) vào trinh sát, chỉ thị mục tiêu, góp phần bổ sung cách đánh mới cho lực lượng vũ trang địa phương.

Đại diện Ban Chỉ đạo diễn tập thành phố yêu cầu cấp ủy, chính quyền phường Phú Bài tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung thực hiện tốt 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, trọng tâm là quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới"; bổ sung hoàn chỉnh các phương án tác chiến, kế hoạch B sát thực tế; xây dựng lực lượng vũ trang phường vững mạnh và củng cố vững chắc "thế trận lòng dân" ngay từ cơ sở.

Dịp này, UBND phường Phú Bài đã biểu dương, khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chuẩn bị, thực hành và phục vụ diễn tập. Thành công của cuộc diễn tập làm điểm tại phường Phú Bài là tiền đề và bài học kinh nghiệm quý báu để thành phố Huế tiếp tục chỉ đạo các xã, phường khác tổ chức thành công nhiệm vụ diễn tập trong thời gian tới.

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 Từ khóa:
Diễn tậpPhú Bàikhu vực phòng thủtác chiếnlàm điểman ninh nhân dânnghị quyết Trung ương 8
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