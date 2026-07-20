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ClockThứ Ba, 21/07/2026 18:22

Đón đọc Huế Ngày nay số 479, phát hành ngày 22/7/2026

HNN.VN - Xuyên suốt trên số Báo Huế Ngày nay số 479 ra ngày 22/7 là những câu chuyện về trách nhiệm với cộng đồng, từ hành trình tri ân các Anh hùng liệt sĩ, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, đấu tranh chống hàng giả đến sức trẻ tình nguyện vì cuộc sống.

Đón đọc Huế ngày nay số 477, phát hành ngày 20/7/2026 Mời đón đọc Huế ngày nay Cuối tuần số 54, ra ngày 8/1

Trang nhất số Báo 479 ra ngày 22/7  

Trên trang nhất, tin "Lãnh đạo thành phố thăm, tặng quà người có công và động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ" ghi nhận chuỗi hoạt động tri ân nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Những chuyến thăm, động viên các gia đình chính sách và lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt liệt sĩ tiếp tục khẳng định sự quan tâm của thành phố trong thực hiện chính sách người có công, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa".

Cũng trên tinh thần cống hiến ấy, hai bài viết về "Chiến dịch 500 ngày đêm" trên trang 3 đưa người đọc đến với hành trình đầy xúc động của lực lượng vũ trang thành phố trong công tác lấy mẫu sinh phẩm để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đây không đơn thuần là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là cuộc chạy đua với thời gian nhằm thực hiện lời hứa tri ân đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Trên trang 5, bài "Dấu chân sinh viên tình nguyện" mang đến những lát cắt sinh động về chiến dịch Mùa hè xanh của sinh viên Đại học Huế. Điều đáng chú ý là hoạt động tình nguyện hôm nay không còn dừng lại ở những công trình ngắn hạn mà đã gắn với chuyển đổi số, chuyển giao tri thức và phát triển sinh kế. Những tuyến đường được thắp sáng, những sân bóng được xây dựng hay việc hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến đều cho thấy tuổi trẻ đang góp phần giải quyết những nhu cầu thiết thực của cộng đồng.


 Trang Kinh tế - Huế Ngày nay 

Ở lĩnh vực kinh tế, bài "Ngăn chặn hàng giả, hàng nhái" đề cập vấn đề đang được xã hội đặc biệt quan tâm khi hàng giả ngày càng len lỏi vào thị trường, nhất là trên các nền tảng thương mại điện tử. Bài viết không chỉ phản ánh kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng mà còn nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp và người tiêu dùng trong việc xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch.

Nhóm bài về y tế tiếp tục bám sát những vấn đề thiết thực của đời sống. Trong khi "Sàng lọc chủ động để kiểm soát bệnh lao" khẳng định hiệu quả của việc đưa dịch vụ y tế đến gần người dân nhằm phát hiện bệnh từ sớm, thì "Thêm chế tài để giảm khói thuốc nơi công cộng" lại đặt ra yêu cầu thực thi nghiêm các quy định mới để bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hai bài viết đều cho thấy định hướng chuyển từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và xây dựng môi trường sống an toàn hơn.

Khép lại số báo là bài viết "Chủ động phòng ngừa các nguy cơ đe dọa đến hoạt động hàng không". Từ tình huống diễn tập khẩn nguy tại Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài với kịch bản thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng cấm, bài viết cho thấy sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an TP. Huế và Cảng HKQT Phú Bài trong xây dựng phương án ứng phó, nâng cao năng lực xử lý các tình huống đe dọa an ninh, an toàn bay.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Huế Ngày nay
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