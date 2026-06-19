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Đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn Đương

HNN.VN - Ngày 21/6, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Bài tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn Đương.

Kim Trà có di tích thứ 8 được xếp hạng

Trao, nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn Đương 

Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn Đương là công trình có giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa và kiến trúc, gắn liền với quá trình khai khẩn, hình thành và phát triển vùng đất Phù Bài. Trải qua nhiều thế hệ, di tích không chỉ là nơi thờ phụng, tưởng nhớ công đức tiền nhân mà còn là địa chỉ văn hóa tâm linh quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, bồi đắp tinh thần đoàn kết cộng đồng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Tại buổi lễ, đại diện họ Nguyễn Cả đã trình bày báo cáo tóm tắt giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, khẳng định những đóng góp của ngài Nguyễn Đương đối với quê hương; đồng thời phản ánh quá trình gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị di tích qua nhiều thế hệ con cháu.

Thừa ủy quyền của UBND thành phố Huế, lãnh đạo phường Phú Bài đã công bố quyết định và trao Bằng xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với Điện thờ và Lăng mộ Nguyễn Đương. Đây là sự ghi nhận của các cấp có thẩm quyền đối với những giá trị tiêu biểu về lịch sử, văn hóa của di tích; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân phường Phú Bài và con cháu dòng họ Nguyễn.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường Phú Bài, đồng chí Phan Quốc Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Bài khẳng định, việc được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố vừa là niềm tự hào, vừa là trách nhiệm của địa phương trong công tác bảo tồn di sản.

Phường Phú Bài sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, Ban Quản lý di tích và con cháu dòng họ Nguyễn thực hiện hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ hiện trạng di tích; huy động các nguồn lực xã hội hóa để từng bước tu bổ, tôn tạo, đồng thời phát huy giá trị di tích trong công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng cho thế hệ trẻ.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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