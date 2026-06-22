Phú Bài: Hồ sơ được giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,62%

Lãnh đạo phường Phú Bài kiểm tra các dự án trên địa bàn

Theo UBND phường Phú Bài, sau khi triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, quy trình và thủ tục hành chính được chuẩn hóa, đơn giản hóa; việc niêm yết thủ tục hành chính được thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch theo quy định. Thành phần hồ sơ và thời gian giải quyết được kiểm soát chặt chẽ, từng bước cắt giảm, đơn giản hóa phù hợp với thực tiễn.

Tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 99,11%, trong đó hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 76,26%, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường số. Công tác giải quyết hồ sơ đạt kết quả tích cực với tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,62%; tỷ lệ hồ sơ trễ hạn chỉ chiếm 0,38%, gồm 19 hồ sơ do lỗi kỹ thuật và 21 hồ sơ do người dân chậm nộp phí, thuế.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã thực hiện số hóa 100% hồ sơ và kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định; đồng thời từng bước nâng cao tỷ lệ cấp kết quả điện tử đối với các thủ tục đủ điều kiện. Việc tái sử dụng dữ liệu bước đầu được triển khai thông qua các hệ thống dùng chung, góp phần giảm thành phần hồ sơ và hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, kinh tế phường Phú Bài tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Trong sáu tháng đầu năm 2026, tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn đạt 20.380 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động thương mại - dịch vụ phát triển ổn định, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Tổng giá trị sản phẩm ngành dịch vụ đạt 903,5 tỷ đồng, chiếm 4,89% tổng giá trị sản phẩm...