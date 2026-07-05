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ClockThứ Ba, 21/07/2026 10:29

Viết tiếp hành trình tìm lại danh tính liệt sĩ bằng dữ liệu ADN

HNN - Từ ngày 9 - 11/7/2026, Công an TP. Huế đồng loạt triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin tại 9 điểm thu mẫu tập trung tại địa bàn các xã Khe Tre, Phú Lộc, A Lưới 2, Quảng Điền và các phường Phú Bài, Phong Điền, Hương Trà, Phú Xuân, Thuận Hóa.

Không để “Chiến dịch 500 ngày đêm” chậm nhịp

 Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Phong Phú hỗ trợ thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin. Ảnh: Minh Anh

Chờ ngày người thân trở về

Đầu tháng 7 vừa qua, có mặt từ sáng sớm tại điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN ở phường Phú Bài, ông Trần Thanh Long, thân nhân một liệt sĩ chưa xác định danh tính không giấu được sự xúc động. Sau hàng chục năm mòn mỏi chờ đợi tin tức người thân, ông xem việc tham gia lấy mẫu sinh phẩm lần này là thêm một cơ hội để gia đình tiến gần hơn đến ngày tìm lại người đã hy sinh.

“Gia đình chúng tôi đã chờ đợi tin tức của người thân suốt mấy chục năm nay. Nhiều thế hệ luôn mong một ngày biết được bác mình đang nằm ở đâu để đưa về quê, hương khói cho trọn đạo hiếu. Hôm nay được lực lượng công an tổ chức lấy mẫu ADN, bản thân rất hy vọng. Dù cần thời gian, nhưng chỉ cần còn hy vọng thì gia đình vẫn sẽ chờ”, ông Trần Thanh Long chia sẻ.

Cùng chung niềm mong mỏi ấy, ông Dương Đức Tửu, thân nhân liệt sĩ Dương Thị Bích Liên cho biết, gia đình đã sắp xếp công việc để đến lấy mẫu ngay sau khi nhận được thông báo. Theo ông Tửu, việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN không chỉ mở ra cơ hội xác định danh tính các liệt sĩ mà còn thể hiện sự quan tâm, tri ân của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng.

“Các cán bộ công an hướng dẫn rất tận tình, chu đáo nên chúng tôi rất yên tâm. Việc xây dựng cơ sở dữ liệu ADN là việc làm ý nghĩa. Dù kết quả đến sớm hay muộn thì thông tin của gia đình cũng đã được lưu giữ để phục vụ công tác đối sánh sau này. Chúng tôi tin rằng, với sự phát triển của khoa học và sự quan tâm của các cấp, các ngành, sẽ ngày càng có nhiều gia đình được đón người thân trở về”, ông Dương Đức Tửu bày tỏ.

Hiện nay, trên địa bàn thành phố còn gần 2.200 trường hợp thân nhân của liệt sĩ chưa xác định thông tin đủ điều kiện thu nhận mẫu sinh phẩm ADN theo quy định. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN thân nhân liệt sĩ, phục vụ công tác đối sánh, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Góp phần trả lại tên cho các Anh hùng liệt sĩ

Đằng sau niềm hy vọng của hàng nghìn gia đình là sự chuẩn bị kỹ lưỡng của lực lượng công an cùng các đơn vị phối hợp. Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều trải qua quy trình nghiêm ngặt, từ rà soát thông tin, xác minh thân nhân, lấy mẫu, niêm phong đến bảo quản, nhằm bảo đảm độ chính xác cho quá trình đối sánh, xác định danh tính các liệt sĩ sau này.

 Lực lượng công an phối hợp đến tận nhà thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu. Ảnh: Công an TP. Huế

Thực hiện Kế hoạch số 453/KH-BCA-C06 ngày 8/6/2026 của Bộ Công an và Kế hoạch số 337/KH-UBND ngày 12/6/2026 của UBND thành phố về mở đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin, Công an TP. Huế chủ động xây dựng kế hoạch, huy động lực lượng, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thu nhận mẫu đồng bộ trên toàn địa bàn.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Ban Giám đốc Công an TP. Huế yêu cầu toàn thể cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện chặt chẽ từng khâu với nhận thức mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay đều góp thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với gia đình.

Để đợt cao điểm diễn ra hiệu quả, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế phối hợp với công an các xã, phường rà soát, xác minh, cập nhật thông tin thân nhân liệt sĩ trên Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đồng thời, lập danh sách các trường hợp đủ điều kiện và xây dựng phương án tổ chức phù hợp với từng địa bàn, bảo đảm khoa học, thuận lợi, đúng quy định.

Đối với các trường hợp thân nhân liệt sĩ tuổi cao, sức yếu hoặc không có điều kiện đi lại, các tổ công tác của Công an thành phố phối hợp với cán bộ chuyên môn Công ty Genestory (đơn vị phối hợp với Bộ Công an triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ) trực tiếp đến tận nhà để thu nhận mẫu sinh phẩm. Cách làm linh hoạt, tận tình ấy đã tạo thuận lợi cho người dân; đồng thời thể hiện sự trân trọng đối với những gia đình có công với cách mạng.

Thượng tá Lê Văn Phú, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP. Huế cho biết: “Mỗi mẫu sinh phẩm không chỉ là dữ liệu ADN, mà còn là niềm hy vọng của thân nhân các liệt sĩ sau nhiều năm chờ đợi. Các khâu từ rà soát thông tin, hướng dẫn thân nhân đến lấy mẫu đến niêm phong và bảo quản mẫu đều được thực hiện chặt chẽ, chính xác để phục vụ tốt nhất cho công tác đối sánh sau này”.

Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này đánh dấu bước tiến trong ứng dụng khoa học, công nghệ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, tạo nền tảng quan trọng cho công tác đối sánh, xác minh, từng bước đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với tên tuổi của mình.

NGUYÊN NHUNG
 Từ khóa:
viết tiếphành trìnhtìm lại danh tính liệt sĩdữ liệu ADN
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