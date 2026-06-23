Tập trung nguồn lực đầu tư công, tạo động lực tăng trưởng hai con số

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn kết luận cuộc họp

Tham dự cuộc họp có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Tạo động lực cho tăng trưởng

Báo cáo tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính cho biết, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 được xây dựng trên cơ sở bám sát các mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, các chương trình trọng điểm và yêu cầu tạo đột phá tăng trưởng trong giai đoạn mới.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân hằng năm đạt từ 10% trở lên; tốc độ tăng thu ngân sách bình quân đạt từ 14 - 15%/năm. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nguồn lực đầu tư công sẽ được ưu tiên tập trung vào các lĩnh vực trọng điểm như hạ tầng giao thông, phát triển đô thị, khu kinh tế - công nghiệp, văn hóa, du lịch, y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ, nông nghiệp và môi trường; đồng thời quan tâm phân bổ nguồn lực hợp lý cho các địa phương.

Đáng chú ý, các công trình, dự án có tính chất động lực, khả năng lan tỏa cao, góp phần mở rộng không gian phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ được ưu tiên bố trí vốn.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Sở Tài chính cùng các sở, ngành, địa phương trong quá trình xây dựng và hoàn thiện kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Nhấn mạnh vai trò của đầu tư công trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Nguyễn Khắc Toàn khẳng định, kế hoạch đầu tư công trung hạn không chỉ là việc tổng hợp danh mục dự án hay phân bổ nguồn vốn, mà phải thực sự trở thành công cụ định hướng phát triển, tạo động lực tăng trưởng và mở ra những không gian phát triển mới cho thành phố.

Rà soát toàn bộ dự án, đảm bảo nguyên tắc ưu tiên trong danh mục

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện báo cáo theo các nội dung đã thống nhất; nâng cao chất lượng phân tích, đánh giá, bảo đảm tính dự báo và tính khả thi, không chỉ dừng lại ở việc tổng hợp số liệu.

UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh phát biểu tại cuộc họp

Các sở, ngành, ban quản lý dự án, địa phương và chủ đầu tư được yêu cầu rà soát toàn bộ các dự án thuộc phạm vi quản lý; đánh giá đầy đủ sự cần thiết đầu tư, hiệu quả kinh tế - xã hội, khả năng huy động nguồn lực, mức độ sẵn sàng về thủ tục và nhu cầu vốn từng năm.

Về quy mô nguồn lực, Chủ tịch UBND thành phố thống nhất với phương án tổng mức vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời yêu cầu tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa tổng vốn đầu tư công, đầu tư toàn xã hội với mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên; phân tích đầy đủ các cơ sở, giả định và phương pháp tính toán.

Đối với cơ cấu ngành, lĩnh vực và danh mục dự án, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu phải xác định rõ mức độ đáp ứng nguồn lực đối với từng lĩnh vực, làm rõ nhu cầu vốn để thực hiện các mục tiêu tăng trưởng. Việc lựa chọn danh mục dự án phải bảo đảm nguyên tắc ưu tiên đối với các dự án chuyển tiếp cần hoàn thành trong giai đoạn; các dự án động lực có khả năng tạo tăng trưởng, nguồn thu, mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh; các dự án an sinh xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh và các dự án đã hoàn thiện đầy đủ thủ tục theo quy định.

Đối với các dự án mới và chưa hoàn tất thủ tục đầu tư, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn yêu cầu hoàn thành đầy đủ hồ sơ, thủ tục trước ngày 15/7/2026. Những dự án chưa chứng minh được tính cần thiết, chưa xác định rõ nguồn vốn, hiệu quả đầu tư hoặc không bảo đảm tiến độ sẽ chưa được đưa vào phương án phân bổ nguồn vốn chính thức.

Liên quan đến nguồn thu từ đất, Chủ tịch UBND thành phố lưu ý đây là nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu vốn đầu tư công của thành phố nên cần được đánh giá thận trọng. Các cơ quan liên quan phải xây dựng các kịch bản cân đối nguồn lực, chủ động nhận diện các rủi ro về đấu giá quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng và các thủ tục liên quan; đồng thời chuẩn bị phương án điều hành phù hợp trong trường hợp nguồn thu không đạt kế hoạch.