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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 14:30

Lập lại kế hoạch thi công, đẩy nhanh tiến độ đường Tố Hữu

HNN - Là trục giao thông huyết mạch nối Khu đô thị mới An Vân Dương với sân bay Phú Bài, thế nhưng Dự án (DA) đường Tố Hữu nối dài đang chậm tiến độ kéo dài. Vì thế, chủ đầu tư đã “mạnh tay” xử lý nhà thầu và lập lại kế hoạch thi công để đảm bảo giải ngân hết nguồn vốn bố trí năm 2026.

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Lũy kế vốn bố trí cho Dự án đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài là 751 tỷ đồng 

Các gói thầu đều chậm trễ

DA đường Tố Hữu nối dài đi sân bay Phú Bài được UBND tỉnh (nay là UBND thành phố) phê duyệt đầu tư và kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2363/QĐ-UBND ngày 9/10/2023, với tổng mức đầu tư 1.143 tỷ đồng, thời gian thực hiện DA 4 năm. Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,59km, điểm đầu tiếp giáp vị trí thực hiện DA Khu đô thị phía đông đường Thủy Dương - Thuận An, thuộc khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương, điểm cuối tại nút giao đường Thuận Hóa với Quốc lộ 1.

DA bao gồm 2 gói thầu xây lắp, trong đó gói thầu số 21 có giá trị hợp đồng hơn 558 tỷ đồng do Liên danh gồm Công ty cổ phần 456, Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, Công ty cổ phần Tư vấn xây lắp Đầu tư An Phú Quảng Ninh và Công ty cổ phần FECON trúng thầu thi công với tiến độ thực hiện hợp đồng là 900 ngày, kể từ ngày khởi công 20/1/2025.

Theo Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế (chủ đầu tư DA), tổng diện tích mặt bằng đã bàn giao tại gói thầu số 21 là 45/47ha, chiếm khoảng 96%, song khối lượng thi công tại gói thầu này rất “khiêm tốn” và giá trị thực hiện mới đạt 67,69/558 tỷ đồng.

Tiến độ thi công công trình cũng chậm so với tiến độ hợp đồng và cam kết của nhà thầu. Trong đó, ngoài một phần nguyên nhân do giá nhiên, vật liệu tăng cao, vật liệu khan hiếm thì nguyên nhân chính là do các nhà thầu còn chậm trễ trong thi công, đặc biệt là Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với tổng sản lượng đến nay chỉ đạt 13/193 tỷ đồng, chiếm khoảng 6,88% khối lượng hợp đồng. Riêng Công ty cổ phần FECON do phải đợi Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm hoàn thành việc đắp cát xong mới triển khai thi công cọc xi măng đất nên giá trị khối lượng thực hiện đến nay chỉ đạt 0,36/113 tỷ đồng, chiếm khoảng 0,32% khối lượng hợp đồng.

Tương tự, tại gói thầu số 20 do Liên danh Công ty cổ phần Quản lý Đường bộ và Xây dựng công trình Thừa Thiên Huế và các nhà thầu thi công cũng chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Khởi công từ tháng 11/2024 với thời hạn 720 ngày, nhưng đến nay tổng giá trị thực hiện của gói thầu này mới chỉ đạt 8,15/127 tỷ đồng.

Mạnh tay xử lý

Việc các gói thầu chậm trễ thi công đã làm ảnh hưởng đến việc giải ngân vốn của DA. Cụ thể, theo báo cáo của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị, lũy kế vốn bố trí cho DA đến nay là 751 tỷ đồng, trong đó riêng năm 2026 được phân bổ 350 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm hiện tại, khối lượng giải ngân thực tế của năm 2026 mới chỉ đạt 18 tỷ đồng, tương đương khoảng 5,2% so với kế hoạch vốn được giao.

Ban QLDA đánh giá, công tác GPMB còn chậm so với chỉ đạo của UBND thành phố là phải hoàn thành trước 30/4/2026 nên ảnh hưởng đến tiến độ thi công công trình, đặc biệt là phần mặt bằng thi công gói thầu số 20. Do đó, Ban QLDA đã tăng cường công tác phối hợp, thường xuyên đốc thúc các đơn vị liên quan để sớm hoàn thành công tác GPMB. Đồng thời, sẽ lập lại kế hoạch thi công chi tiết nhằm giải ngân hết số vốn đã được phân bổ trong năm nay.

Ông Hà Xuân Hậu, Giám đốc Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế cho biết, quá trình theo dõi, giám sát tiến độ, chủ đầu tư thường xuyên đốc thúc, cảnh báo và xử phạt nhà thầu. Cụ thể, chủ đầu tư đã ra quyết định xử phạt Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm với số tiền hơn 205 triệu đồng do vi phạm tiến độ. Tuy nhiên, các nhà thầu vẫn tiếp tục vi phạm, không có biện pháp bù lại khối lượng chậm trễ làm ảnh hưởng đến tiến độ của DA và cam kết của Ban QLDA với UBND thành phố về công tác giải ngân vốn đầu tư công. Vì vậy, ngày 7/5 vừa qua, Ban QLDA đã tổ chức cuộc họp với liên danh nhà thầu để đánh giá tiến độ công trình và xem xét xử lý vi phạm hợp đồng của nhà thầu. Tại cuộc họp này, Ban QLDA khẳng định sẽ thực hiện thủ tục chấm dứt hợp đồng với Công ty cổ phần Tập đoàn Đồng Tâm, bao gồm cả tịch thu giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng của công ty hơn 10,2 tỷ đồng và thu hồi giá trị tạm ứng hơn 42,5 tỷ đồng. Phần công việc còn lại chưa thực hiện của công ty này dự kiến sẽ giao cho các thành viên còn lại trong liên danh nhà thầu thực hiện.

Cũng theo ông Hà Xuân Hậu, để tháo gỡ triệt để các vướng mắc, Ban QLDA cũng đã có văn bản kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương vào cuộc, tập trung xác định giá đất, nguồn gốc sử dụng đất và thẩm định điều kiện bồi thường để sớm hoàn thành công tác GPMB, quyết tâm đưa DA về đích đúng kế hoạch vào năm 2027.

Bài, ảnh: HÀ NGUYÊN
 Từ khóa:
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