Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa Việt Nam” giai đoạn 2026-2030

Lễ hội Áo dài là sự kiện du lịch nổi bật của Thành phố Hồ Chí Minh trong quý I/2026. (Ảnh: THẾ ANH)

Kế hoạch nhằm mục đích tạo đợt sinh hoạt văn hóa-chính trị sâu rộng trong toàn xã hội; khẳng định vai trò trung tâm của nhân dân với tư cách là chủ thể sáng tạo, bảo tồn, trao truyền các giá trị văn hóa; nâng cao khả năng tiếp cận, sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của nhân dân; khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm công dân và khát vọng cống hiến vì sự phồn vinh, hạnh phúc của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương, phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; các bộ, ngành trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức xây dựng hệ thống sản phẩm truyền thông về “Ngày Văn hóa Việt Nam” với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp đặc thù văn hóa và điều kiện thực tiễn của từng vùng, miền.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; phối hợp với các ban, bộ, ngành, cơ quan triển khai chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao quy mô lớn; hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng; đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; hỗ trợ xây dựng không gian sinh hoạt văn hóa tại cộng đồng...

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