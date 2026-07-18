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Lãnh đạo thành phố thăm người có công và động viên lực lượng quy tập hài cốt liệt sĩ

HNN.VN - Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), chiều 21/7, lãnh đạo thành phố đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với cách mạng tại nhiều địa phương và động viên lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

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 Tại xã Hưng Lộc và xã Phú Lộc, UVTV Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân đến thăm gia đình bà Trương Thị Thê (thôn Bình An, xã Hưng Lộc), diện tuất liệt sĩ, mẹ của liệt sĩ Võ Đại Thường; ông Huỳnh Thi (thôn Đông Lưu, xã Phú Lộc), thương binh suy giảm khả năng lao động từ 61 - 80%; và bà Cái Thị Đà (thôn Bạch Mã, xã Phú Lộc), diện tuất liệt sĩ, có công giúp đỡ cách mạng.

UVTV, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân thăm hỏi, động viên gia đình bà Trương Thị Thê (thôn Bình An, xã Hưng Lộc)

Ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống các gia đình, đồng chí Đặng Ngọc Trân bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, liệt sĩ và người có công trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, động viên con cháu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, thường xuyên quan tâm, chăm lo cả về vật chất lẫn tinh thần để các gia đình chính sách ổn định cuộc sống, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng.

* Chiều cùng ngày, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đến thăm, tặng quà các gia đình người có công tiêu biểu tại phường An Cựu và phường Vỹ Dạ.

 Tại phường An Cựu, đồng chí Hà Văn Tuấn đến thăm bà Mai Thị Vọng (trú tại 386 Phan Châu Trinh), người có nhiều thành tích giúp đỡ cách mạng, được Nhà nước tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; chồng bà là liệt sĩ Hồ Hùng hy sinh năm 1968.

Tại phường Vỹ Dạ, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn đến thăm ông Nguyễn Thanh Hải (tổ dân phố Công Lương), người từng tham gia hoạt động cách mạng, đảm nhiệm nhiều vị trí công tác trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Văn Tuấn thăm, tặng quà gia đình ông Nguyễn Thanh Hải, phường Vỹ Dạ

Thăm hỏi các gia đình, đồng chí Hà Văn Tuấn bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công; khẳng định thành phố luôn quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đồng thời đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách, góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”.

Dịp này, đồng chí Hà Văn Tuấn đã trao quà và gửi lời chúc các gia đình luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

* Cũng trong ngày 21/7, TUV, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Văn Mạnh đã đến thăm, kiểm tra và động viên Đội quy tập 192 (Bộ CHQS thành phố) đang làm nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại khu vực Ga Hương Thủy (tổ dân phố Châu Sơn, phường Hương Thủy).

 Phó chủ tịch UBND Nguyễn Văn Mạnh khảo sát thực tế công tác tìm kiếm liệt sĩ tại hiện trường. Ảnh: Lê Sáu

Trước đó, từ nguồn tin do cựu chiến binh Lê Hữu Tòng (phường Phú Bài) cung cấp về các phần mộ liệt sĩ hy sinh năm 1968 tại khu vực trảng cát gần Ga Hương Thủy, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo Đội quy tập 192 phối hợp với chính quyền địa phương và các nhân chứng tổ chức khảo sát. Đến chiều 17/7, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ và đang tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Kiểm tra tại hiện trường, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 192; nhấn mạnh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ luôn được thành phố quan tâm chỉ đạo quyết liệt trong "Chiến dịch 500 ngày đêm". Đồng chí yêu cầu Bộ CHQS thành phố tiếp tục chỉ đạo Đội 192 mở rộng phạm vi tìm kiếm, phối hợp xác minh chặt chẽ các nguồn thông tin để không bỏ sót bất kỳ khu vực nào, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh đã trao quà của Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm động viên tinh thần cán bộ, chiến sĩ Đội quy tập 192.

* Dịp này, lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã A Lưới 2 do đồng chí Bí thư Đảng ủy Lê Anh Tuấn làm trưởng đoàn thăm và tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Hồ Thị Đơm; thăm hỏi thân nhân vợ liệt sĩ Phan Công Bính; bà Hồ Thị Mười - bệnh binh 81%.

Tại các nơi đến thăm, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhóm PV
 Từ khóa:
liệt sĩthành phốlãnh đạo thành phốthăm hỏithương binh
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