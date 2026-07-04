Phú Bài: Bảo đảm an toàn tuyệt đối cuộc diễn tập làm điểm của thành phố

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hoàng Hải Minh (thứ 2 từ phải sang) kiểm tra thực địa khu vực thực binh

Qua kiểm tra thực tế tại các khu vực tổ chức thực binh, vị trí xử lý tình huống và Sở Chỉ huy diễn tập, đồng chí Hoàng Hải Minh cùng đoàn công tác đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức diễn tập phường Phú Bài. Địa phương đã chủ động tổ chức, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên về nhiệm vụ diễn tập.

Để cuộc diễn tập đạt kết quả cao nhất, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu phường Phú Bài cần tập trung tối đa nguồn lực, chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện cơ sở vật chất. Đồng thời, địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn để xây dựng kịch bản, văn kiện và tình huống diễn tập sát với thực tiễn; tổ chức luyện tập các phương án thực binh theo đúng trình tự, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người, vũ khí và trang thiết bị.

Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh việc làm tốt công tác bảo mật văn kiện, kế hoạch trong suốt quá trình chuẩn bị và thực hành diễn tập, quyết tâm đưa cuộc diễn tập khu vực phòng thủ cấp xã, phường đạt chất lượng, đúng tiến độ và hoàn thành tốt mục đích, yêu cầu đề ra.

Được biết, năm 2026, toàn thành phố Huế có 10 xã, phường tổ chức diễn tập tác chiến trong khu vực phòng thủ. Trong đó, phường Phú Bài được lựa chọn là đơn vị tổ chức làm điểm để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác trên địa bàn.