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ClockThứ Sáu, 26/06/2026 19:28

Thúc đẩy liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm

HNN.VN - Tối 26/6, tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn (phường Thanh Thủy), Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố phối hợp với UBND phường Thanh Thủy tổ chức khai mạc Ngày hội sản phẩm của các HTX, doanh nghiệp thành viên liên kết trên địa bàn thành phố và Saigon Co.op 2026.

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Lãnh đạo Liên minh HTX thành phố và UBND phường Thanh Thủy cắt băng khai mạc ngày hội

Ngày hội quy tụ nhiều HTX, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất trên địa bàn thành phố tham gia trưng bày, giới thiệu các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng địa phương, làng nghề truyền thống và các sản phẩm tiêu biểu của Saigon Co.op. Dịp này, Ban tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho các đơn vị tham gia và thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Festival Huế 2026, góp phần quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy liên kết sản xuất - tiêu thụ, đồng thời giới thiệu, phát huy giá trị văn hóa và tiềm năng du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn.

Tin, ảnh: Thảo Vy
 Từ khóa:
cầu ngói thanh toànsản phẩmngày hội
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