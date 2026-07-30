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ClockThứ Sáu, 31/07/2026 15:02

Phú Bài kết nối, tạo cơ hội việc làm cho gần 5.000 lao động

HNN.VN - Sáng 31/7, UBND phường Phú Bài tổ chức khai mạc Ngày hội việc làm, tuyển sinh học nghề gắn với Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2026, thu hút hơn 500 lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên tham gia.

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Người lao động tìm hiểu thông tin tại ngày hội.

Ngày hội có sự tham gia của 30 doanh nghiệp, đơn vị và cơ sở đào tạo với tổng nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 4.901 chỉ tiêu. Trong đó, nhu cầu tuyển lao động phổ thông là 4.112 chỉ tiêu, chiếm 83,9%; số còn lại thuộc các vị trí yêu cầu trình độ sơ cấp, trung cấp, cao đẳng và đại học. Có 29 đơn vị trực tiếp phỏng vấn, tuyển dụng với 4.681 chỉ tiêu; một đơn vị tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm với 220 chỉ tiêu.

Theo Phó Chủ tịch UBND phường Phú Bài Phan Hữu Sơn, phát huy lợi thế là địa phương có Khu công nghiệp Phú Bài, thời gian qua, phường đã triển khai nhiều giải pháp kết nối cung - cầu lao động, hỗ trợ đào tạo nghề, tạo việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Tuy nhiên, nhu cầu về nguồn nhân lực có tay nghề vẫn rất lớn, đòi hỏi người lao động không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng nghề nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Ngày hội việc làm là cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp, cơ sở đào tạo và người lao động, góp phần giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực chất lượng, đồng thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn.

Tin, ảnh: Hoàng Triều
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