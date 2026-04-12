Cơ hội rộng mở cho sinh viên ngành nông - lâm

HNN - Tính riêng năm 2025, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có khoảng 1.000 sinh viên tốt nghiệp, trong khi tại Ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức, các cơ quan, doanh nghiệp đã đưa ra nhu cầu tuyển dụng lên đến khoảng 2.500 vị trí. Sự chênh lệch đáng kể này cho thấy thị trường lao động trong lĩnh vực nông - lâm vẫn đang “khát” nhân lực chất lượng cao, mở ra nhiều cơ hội việc làm hấp dẫn cho sinh viên theo học các ngành liên quan.

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhận thưởng tại cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường 

Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Câu chuyện của cựu sinh viên Đặng Duy Vũ, hiện sinh sống tại phường Hóa Châu, là một minh chứng cho cơ hội việc làm của ngành nông - lâm. Vũ chia sẻ, lựa chọn ngành học này không chỉ xuất phát từ niềm đam mê mà còn từ việc nhận thấy xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực lớn của xã hội.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Vũ được 2 - 3 công ty mời làm việc. Với mức lương khởi điểm dao động từ 10 - 13 triệu đồng/tháng, anh quyết định lựa chọn một doanh nghiệp tại khu vực miền Nam, với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian làm việc, mức thu nhập của Vũ hiện đã tăng lên gần 20 triệu đồng/tháng.

Ở góc nhìn của sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp, Trần Thị Phương Lan, sinh viên năm cuối ngành Thú y - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết, dù chưa ra trường nhưng Lan đã nhận được nhiều lời mời từ các doanh nghiệp thông qua các ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức. Nhiều đơn vị sẵn sàng tiếp nhận Lan vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Tuy vậy, Lan vẫn lựa chọn tiếp tục con đường học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Em dự định theo học bậc cao học nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Theo Lan, việc lựa chọn ngành nghề không chỉ dựa vào xu hướng mà phải phù hợp với sở thích, đam mê và năng lực của bản thân, đồng thời cần cân nhắc đến cơ hội việc làm trong tương lai.

Chính sách hỗ trợ toàn diện cho người học

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp hiện nay đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Người học theo đuổi ngành này cần có niềm yêu thích thiên nhiên, đam mê nghiên cứu cây trồng, vật nuôi, đồng thời có hứng thú với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ như tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học… vào sản xuất. Sinh viên cũng cần có khả năng làm việc ngoài trời, tham gia thực địa và thích nghi với những điều kiện lao động đặc thù của ngành.

Ngoài yếu tố chuyên môn, tư duy thị trường và tinh thần khởi nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Người học cần quan tâm đến nhu cầu thị trường, chuỗi giá trị nông sản, từ đó định hướng phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế triển khai nhiều cơ chế, chính sách thiết thực. Trong đó, chính sách học bổng được xem là một điểm nhấn nổi bật. Hằng năm, nhà trường trích khoảng 5 tỷ đồng để cấp học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhiều sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc có thể nhận được mức học bổng đủ để trang trải học phí.

Nhà trường cũng hỗ trợ sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoặc là người dân tộc thiểu số trong việc hoàn thiện thủ tục để được xét miễn, giảm học phí và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Một trong những điểm mạnh của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là chú trọng gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Trong chương trình đào tạo, nhà trường hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập ngay từ khi còn đang học. Nhiều chương trình thực tập trong nước có hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở và phụ cấp dao động từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các chương trình thực tập quốc tế mang lại mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng, đồng thời mở ra cơ hội làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp.

Bài, ảnh: Hoàng Triều
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Điều chỉnh Quy hoạch đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn 2065: Cơ hội để đô thị di sản vươn mình

Việc rà soát và điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị Huế đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065 đang mở ra một thời điểm quan trọng đối với tương lai phát triển của thành phố. Trong bối cảnh Huế vừa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, quy hoạch không chỉ đơn thuần là việc cập nhật các chỉ tiêu kỹ thuật hay điều chỉnh ranh giới không gian đô thị, mà còn là cơ hội để xác lập lại một tầm nhìn phát triển dài hạn cho một đô thị di sản đặc biệt của Việt Nam.

Mở ngành vật lý kỹ thuật: Bước đi chiến lược đón đầu công nghệ cao

Trong bối cảnh khoa học - công nghệ đang chuyển mình mạnh mẽ, việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng thích ứng và sáng tạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế chính thức mở ngành vật lý kỹ thuật, hướng đi được kỳ vọng sẽ tạo ra cầu nối giữa khoa học cơ bản và ứng dụng công nghệ, đáp ứng nhu cầu phát triển của xã hội hiện đại.

Kinh tế số và cơ hội tái định vị giá trị di sản Huế trong kỷ nguyên mới

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu, kinh tế số không còn là một xu hướng mang tính lựa chọn mà đã trở thành một động lực phát triển cốt lõi của các quốc gia và địa phương. Với cấu trúc gồm ba trụ cột chính: Kinh tế số lõi, kinh tế nền tảng số và kinh tế số hóa các ngành, mô hình này đang tái định hình cách thức tạo ra giá trị, phân phối nguồn lực và tổ chức đời sống xã hội.

Theo dấu họa tiết cung đình

Hai sinh viên Bạch Hoàng Long và Văn Phước Quang Nhật (Khoa Kiến trúc, Trường Đại học Khoa học, ĐH Huế) đã bắt đầu một hành trình đặc biệt: đưa những họa tiết ô hộc trên kiến trúc cung đình bước ra đời sống.

