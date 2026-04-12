Cơ hội rộng mở cho sinh viên ngành nông - lâm

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế nhận thưởng tại cuộc thi nghiên cứu khoa học cấp trường

Có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp

Câu chuyện của cựu sinh viên Đặng Duy Vũ, hiện sinh sống tại phường Hóa Châu, là một minh chứng cho cơ hội việc làm của ngành nông - lâm. Vũ chia sẻ, lựa chọn ngành học này không chỉ xuất phát từ niềm đam mê mà còn từ việc nhận thấy xu hướng phát triển và nhu cầu nhân lực lớn của xã hội.

Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, Vũ được 2 - 3 công ty mời làm việc. Với mức lương khởi điểm dao động từ 10 - 13 triệu đồng/tháng, anh quyết định lựa chọn một doanh nghiệp tại khu vực miền Nam, với mức lương 13 triệu đồng/tháng. Sau một thời gian làm việc, mức thu nhập của Vũ hiện đã tăng lên gần 20 triệu đồng/tháng.

Ở góc nhìn của sinh viên đang chuẩn bị tốt nghiệp, Trần Thị Phương Lan, sinh viên năm cuối ngành Thú y - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết, dù chưa ra trường nhưng Lan đã nhận được nhiều lời mời từ các doanh nghiệp thông qua các ngày hội việc làm do nhà trường tổ chức. Nhiều đơn vị sẵn sàng tiếp nhận Lan vào làm việc ngay sau khi tốt nghiệp.

Tuy vậy, Lan vẫn lựa chọn tiếp tục con đường học tập để nâng cao trình độ chuyên môn. Em dự định theo học bậc cao học nhằm tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Theo Lan, việc lựa chọn ngành nghề không chỉ dựa vào xu hướng mà phải phù hợp với sở thích, đam mê và năng lực của bản thân, đồng thời cần cân nhắc đến cơ hội việc làm trong tương lai.

Chính sách hỗ trợ toàn diện cho người học

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp hiện nay đang có sự chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển bền vững. Điều này không chỉ góp phần đảm bảo an ninh lương thực mà còn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và môi trường sinh thái.

Người học theo đuổi ngành này cần có niềm yêu thích thiên nhiên, đam mê nghiên cứu cây trồng, vật nuôi, đồng thời có hứng thú với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học - công nghệ như tự động hóa, Internet vạn vật (IoT), công nghệ sinh học… vào sản xuất. Sinh viên cũng cần có khả năng làm việc ngoài trời, tham gia thực địa và thích nghi với những điều kiện lao động đặc thù của ngành.

Ngoài yếu tố chuyên môn, tư duy thị trường và tinh thần khởi nghiệp cũng đóng vai trò quan trọng. Người học cần quan tâm đến nhu cầu thị trường, chuỗi giá trị nông sản, từ đó định hướng phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm.

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế triển khai nhiều cơ chế, chính sách thiết thực. Trong đó, chính sách học bổng được xem là một điểm nhấn nổi bật. Hằng năm, nhà trường trích khoảng 5 tỷ đồng để cấp học bổng khuyến khích học tập dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên. Nhiều sinh viên đạt loại giỏi, xuất sắc có thể nhận được mức học bổng đủ để trang trải học phí.

Nhà trường cũng hỗ trợ sinh viên thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoặc là người dân tộc thiểu số trong việc hoàn thiện thủ tục để được xét miễn, giảm học phí và hưởng các chế độ hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.

Một trong những điểm mạnh của Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là chú trọng gắn kết giữa đào tạo và thực tiễn. Trong chương trình đào tạo, nhà trường hợp tác với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tham gia thực tập ngay từ khi còn đang học. Nhiều chương trình thực tập trong nước có hỗ trợ chi phí đi lại, ăn ở và phụ cấp dao động từ 3 - 5 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, các chương trình thực tập quốc tế mang lại mức thu nhập bình quân khoảng 20 triệu đồng/tháng, đồng thời mở ra cơ hội làm việc lâu dài tại các doanh nghiệp sau khi sinh viên tốt nghiệp.