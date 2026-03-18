Gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động

Sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ, Đại học Huế tăng cường thực hành, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động

Kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp

PGS.TS. Nguyễn Quang Lịch, Khoa trưởng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH khẳng định, việc liên kết và hợp tác với doanh nghiệp là mục tiêu xuyên suốt của đơn vị trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Theo ông, đây không chỉ là cầu nối giúp sinh viên tiếp cận thực tiễn, mà còn tạo điều kiện để các em được trải nghiệm, thực hành, nắm bắt xu hướng và nhu cầu của thị trường lao động ngay từ khi còn trên giảng đường.

Đầu tháng 3 vừa qua, Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH đã phối hợp với Công ty NISSO Kosan tổ chức workshop với chủ đề “Cơ hội trở thành kỹ sư làm việc tại Nhật Bản, chi phí 0 đồng”, mở ra nhiều triển vọng học tập và phát triển nghề nghiệp quốc tế cho sinh viên. Không chỉ dừng lại ở việc chia sẻ thông tin, chương trình còn đánh dấu bước khởi đầu cho sự hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp Nhật Bản trong đào tạo nguồn kỹ sư chất lượng cao, hướng tới mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của thị trường lao động quốc tế.

Thông qua chương trình hợp tác này, sinh viên Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH có cơ hội nhận học bổng 250 USD/sinh viên/năm trong thời gian tham gia chương trình, được đào tạo tiếng Nhật miễn phí với mục tiêu đạt trình độ N3. Bên cạnh đó, sinh viên còn được tiếp cận lộ trình đào tạo kỹ sư theo chuẩn doanh nghiệp Nhật Bản.

Những chia sẻ từ đại diện doanh nghiệp và các chuyên gia đã giúp sinh viên có cái nhìn rõ nét hơn về hành trình trở thành kỹ sư trong môi trường làm việc quốc tế. Đồng thời, chương trình cũng góp phần khẳng định định hướng đào tạo gắn với hội nhập và vươn tầm quốc tế của Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH. Với sự đồng hành của các doanh nghiệp quốc tế như NISSO, đơn vị tiếp tục mở rộng cơ hội để sinh viên học tập, trải nghiệm và phát triển sự nghiệp trong môi trường toàn cầu ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Không chỉ riêng Khoa Kỹ thuật và Công nghệ - ĐHH, nhiều đơn vị thành viên khác của ĐHH cũng tích cực tổ chức các hoạt động kết nối doanh nghiệp nhằm mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên. PGS.TS. Trương Tấn Quân, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế, ĐHH cho biết, ngày hội việc làm là sự kiện thường niên quan trọng của nhà trường, thu hút hàng nghìn sinh viên và nhiều doanh nghiệp lớn tham gia.

Sự kiện này thường được tổ chức vào tháng 4 hàng năm, cùng với các đợt tuyển dụng khác trong năm học. Ngày hội thu hút đông đảo doanh nghiệp trong các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kinh doanh, kiểm toán và dịch vụ. Thông qua sự kiện, hàng trăm đến hàng nghìn cơ hội việc làm và thực tập được giới thiệu đến sinh viên. Tại ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực được tổ chức như phỏng vấn trực tiếp tại gian hàng doanh nghiệp, tiếp nhận hồ sơ ứng tuyển, tư vấn định hướng nghề nghiệp, huấn luyện kỹ năng tìm việc, cũng như các hội thảo và workshop về xu hướng nhân lực...

Đào tạo gắn với xu hướng phát triển của thị trường

Theo TS. Bùi Văn Lợi, Phó Giám đốc phụ trách ĐHH, trong những năm gần đây ĐHH đặc biệt chú trọng định hướng tuyển sinh và đào tạo gắn với nhu cầu thực tế của thị trường lao động. Nhiều ngành học mới được mở, hoặc tăng quy mô tuyển sinh nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực đang phát triển mạnh.

Sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tham quan gian hàng và phỏng vấn tuyển dụng

Bên cạnh các ngành truyền thống như y - dược, sư phạm, luật, kinh tế hay nông lâm, nhiều ngành học được xem là “đón đầu xu hướng” cũng được chú trọng phát triển. Chẳng hạn, Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH đã triển khai đào tạo các ngành bất động sản và quản lý đất đai; hay các ngành như trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu... Đây là những lĩnh vực đang có nhu cầu nhân lực lớn trong quá trình phát triển đô thị và quản lý tài nguyên hiện nay.

Với lợi thế là trung tâm đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên và cả nước, ĐHH hiện đào tạo trong nhiều lĩnh vực như khoa học tự nhiên, sư phạm, y - dược, ngoại ngữ, kinh tế, luật, nghệ thuật, kỹ thuật và công nghệ. Trong quá trình đào tạo, ĐHH chú trọng tăng cường hoạt động thực hành, thực tập và kết nối với doanh nghiệp nhằm giúp sinh viên nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với môi trường làm việc.

Theo thống kê của ĐHH, nhiều ngành học hiện có tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm khá cao, đặc biệt trong các lĩnh vực y - dược, luật, sư phạm, kinh tế và nông lâm… Riêng ngành luật, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 6 tháng tốt nghiệp đạt trên 90%. Tại Trường Đại học Nông Lâm, ĐHH, thông qua ngày hội việc làm với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp tuyển dụng lao động bình quân mỗi năm từ 2.500 - 3.000 người, trong khi đó số lượng sinh viên sau khi tốt nghiệp có chuyên môn tốt chỉ đáp ứng trên dưới 1.000 người.

Những kết quả này cho thấy định hướng đào tạo gắn với nhu cầu thị trường lao động của ĐHH đang phát huy hiệu quả tích cực. Trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng cạnh tranh và yêu cầu cao về chất lượng nguồn nhân lực, việc tăng cường kết nối giữa nhà trường và doanh nghiệp được xem là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời mở rộng cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.