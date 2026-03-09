Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Người lao động theo dõi các thông tin tuyển dụng tại bảng niêm yết việc làm

Tìm cơ hội việc làm

Từ sáng sớm, anh Hồ Văn Pôn ở phường Vỹ Dạ đã có mặt tại nơi tổ chức chương trình “Mùa Xuân kết nối việc làm” để tìm hiểu các vị trí tuyển dụng. Tranh thủ thời gian trước giờ khai mạc, anh chăm chú xem từng bảng thông tin tuyển dụng của các doanh nghiệp (DN), ghi lại những vị trí phù hợp với kinh nghiệm của mình.

Anh Pôn chia sẻ, trước đây anh làm công nhân bảo trì, sửa chữa máy móc tại một DN trong khu công nghiệp. Do hoàn cảnh gia đình, anh phải tạm nghỉ việc một thời gian. Khi cuộc sống ổn định trở lại, anh mong muốn quay lại thị trường lao động với công việc phù hợp để ổn định thu nhập.

“Trước đây, khi tìm việc tôi chủ yếu hỏi người quen hoặc tự nộp hồ sơ từng nơi nên khá mất thời gian. Nay đến chương trình này, tôi có thể xem nhiều vị trí việc làm cùng lúc, trao đổi trực tiếp với DN nên thuận lợi hơn”, anh Pôn cho biết.

Không chỉ người lao động từng có kinh nghiệm, chương trình còn thu hút nhiều sinh viên mới tốt nghiệp đến tìm cơ hội nghề nghiệp. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Hồng Diễm, mới tốt nghiệp Trường Đại học Du lịch Huế, Đại học Huế. Diễm cho biết, sau khi ra trường chị khá băn khoăn vì chưa có nhiều thông tin về thị trường lao động. “Những chương trình như thế này giúp tôi hiểu rõ DN đang cần gì, kỹ năng nào quan trọng và mức thu nhập ra sao. Tôi cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp với nhà tuyển dụng để định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn”, Diễm nói.

Chương trình “Mùa Xuân kết nối việc làm” thu hút 31 DN tham gia tuyển dụng với khoảng 4.700 vị trí việc làm. Trong đó, 22 DN tuyển khoảng 2.640 lao động làm việc trong nước, chủ yếu ở các ngành may mặc xuất khẩu, cơ khí, sản xuất thực phẩm, thương mại dịch vụ và công nghệ thông tin. 9 đơn vị tuyển hơn 2.000 lao động làm việc ở nước ngoài. Các vị trí tuyển dụng khá đa dạng, từ công nhân sản xuất, kỹ thuật, quản lý chuyền may đến phiên dịch, nhân viên kinh doanh, kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ. Mức thu nhập trong nước phổ biến từ 6 đến 15 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và kinh nghiệm; lao động làm việc ở nước ngoài, như tại Nhật Bản, Hàn Quốc, có thu nhập khoảng từ 30 triệu đồng/tháng trở lên.

Đại diện Công ty TNHH Chế xuất Billion Max Việt Nam, đơn vị tham gia tuyển dụng cho biết, trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh, DN không chỉ cần người lao động có chuyên môn mà còn cần kỹ năng thực hành, khả năng thích ứng và tinh thần học hỏi. Vì vậy, thông qua chương trình này, Công ty mong muốn tiếp cận trực tiếp với nguồn nhân lực tiềm năng, đồng thời hiểu rõ hơn nhu cầu, định hướng của người lao động để xây dựng kế hoạch tuyển dụng và đào tạo phù hợp.

Kết nối cung - cầu

Chương trình “Mùa Xuân kết nối việc làm” được tổ chức theo hai hình thức trực tiếp và trực tuyến. Thông qua hệ thống giao dịch việc làm online và các sàn giao dịch định kỳ, người lao động có thể tìm hiểu, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn với DN ngay trên nền tảng số.

“Chúng tôi mong muốn thông qua chương trình giúp người lao động đang thất nghiệp, người hưởng trợ cấp thất nghiệp, sinh viên mới ra trường hoặc những người có việc làm nhưng thu nhập chưa ổn định có thêm cơ hội tiếp cận thị trường lao động”, ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TP. Huế chia sẻ.

Phát biểu tại chương trình, ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh, trong bối cảnh lực lượng lao động ngày càng lớn, việc cân bằng giữa cung và cầu lao động là yêu cầu cấp thiết. Theo ông Tuấn, TP. Huế hiện có lực lượng lao động hơn 650.000 người; mỗi năm có khoảng 10.000 lao động là học sinh, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ và lao động mất việc làm bổ sung vào thị trường lao động. Vì vậy, việc tổ chức các hoạt động kết nối việc làm có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ người lao động tìm kiếm việc làm phù hợp, ổn định cuộc sống.

Thành phố ban hành kế hoạch việc làm hàng năm với nhiều giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động theo hướng hiện đại, bền vững, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cùng với các hoạt động trực tiếp, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động việc làm thông qua hệ thống sàn giao dịch việc làm trực tuyến, giúp người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin và tìm việc mọi lúc, mọi nơi.