Đào tạo nghề bắt nhịp thị trường lao động

Học viên ngành chăm sóc sắc đẹp thực hành tại doanh nghiệp.

Đào tạo theo nhu cầu

Sau khi hoàn thành chương trình THCS, Ngô Hữu Uyễn Vy (phường Thanh Thủy) lựa chọn theo học ngành chăm sóc sắc đẹp tại Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế. Trước khi đưa ra quyết định, Vy dành thời gian tìm hiểu cơ hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng và triển vọng phát triển của ngành, đồng thời cân nhắc với sở thích và năng lực của bản thân.

Sau 2 năm theo học, Uyễn Vy cho rằng mình đã lựa chọn đúng. Em chia sẻ: “Nhu cầu làm đẹp ngày càng tăng nên cơ hội việc làm của ngành khá rộng mở. Chúng em được thực hành thường xuyên, có điều kiện tiếp cận môi trường làm việc thực tế và có thể đi làm sớm. Sau khi hoàn thành chương trình THPT vào năm tới, em sẽ tiếp tục đăng ký học lên trình độ cao đẳng để nâng cao tay nghề”.

Chăm sóc sắc đẹp là một trong những ngành được Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế mở nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực của lĩnh vực làm đẹp, chăm sóc sức khỏe và du lịch, trở thành đơn vị đầu tiên trên địa bàn đào tạo ngành này ở trình độ trung cấp. Theo bà Nguyễn Thị Song Toàn, Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin và Kinh tế số, ngành chăm sóc sắc đẹp nhiều năm liền tuyển đủ, thậm chí vượt chỉ tiêu. Các spa, thẩm mỹ viện có nhu cầu tuyển dụng lớn, nhiều học sinh được giữ lại làm việc ngay trong thời gian thực tập và đa số có việc làm sau tốt nghiệp. Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng tăng cường thực hành, kết hợp kỹ năng nghề với kiến thức chăm sóc sức khỏe và quản lý cơ sở làm đẹp.

Song song với đầu tư cơ sở vật chất, nhà trường chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên. Bên cạnh đội ngũ được đào tạo đúng chuyên ngành, trường còn hợp tác với các chuyên gia Hàn Quốc trong giảng dạy, chuyển giao kỹ thuật và bồi dưỡng chuyên môn, qua đó cập nhật chương trình học theo yêu cầu thực tiễn của thị trường lao động.

Doanh nghiệp cùng tham gia đào tạo

Trước sự chuyển dịch của thị trường lao động, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế chủ động đổi mới chương trình đào tạo, mở thêm các ngành nghề gắn với nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp.

Ở ngành thương mại điện tử, hơn 50% thời lượng chương trình được dành cho thực hành, giúp sinh viên thành thạo các kỹ năng kinh doanh số, tiếp thị trực tuyến và vận hành sàn thương mại điện tử.

Đối với các ngành công nghệ kỹ thuật ô tô và điện công nghiệp, chương trình đào tạo cũng liên tục được cập nhật để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động. Sự phát triển của Khu Liên hợp sản xuất, lắp ráp Kim Long Motors tại Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô đang tạo ra nhu cầu lớn về nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao.

Để đáp ứng đơn đặt hàng lao động từ doanh nghiệp này, chương trình ngành ô tô của Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đã tích hợp sâu các mô-đun về công nghệ xe điện, chẩn đoán lỗi bằng máy tính thông minh. Đồng thời, ngành điện công nghiệp được chuyển dịch mạnh mẽ sang tự động hóa dây chuyền, lập trình robot thế hệ mới, giúp sinh viên làm chủ các xưởng lắp ráp và công nghệ hiện đại ngay từ khi thực tập.

Thách thức lớn nhất của giáo dục nghề nghiệp hiện nay là khoảng cách giữa năng lực của người học với yêu cầu thực tế từ doanh nghiệp. Để giải quyết vấn đề này, nhà trường kiên trì chiến lược “Không đào tạo cái nhà trường có, chỉ đào tạo cái thị trường cần”. Hiện, tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm đúng ngành nghề đạt khoảng 90% cho thấy hướng đi này mang lại hiệu quả.

Để đạt được kết quả đó, Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế xây dựng mô hình hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp ngay từ quá trình đào tạo. Hằng năm, toàn bộ giảng viên dành một tháng làm việc tại doanh nghiệp để cập nhật công nghệ, quy trình sản xuất và đưa những trải nghiệm thực tiễn vào bài giảng, bảo đảm nội dung giảng dạy bám sát yêu cầu của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn đồng hành với nhà trường trong xây dựng chương trình đào tạo, tư vấn ngành nghề, đầu tư trang thiết bị và đánh giá chất lượng đào tạo thông qua việc sử dụng lao động sau tốt nghiệp. Đây là cơ sở quan trọng để nhà trường thường xuyên điều chỉnh chương trình đáp ứng yêu cầu của thị trường. Ngoài ra, kỳ thực tập của sinh viên được tổ chức như một học phần tại doanh nghiệp, kết quả do chính doanh nghiệp đánh giá.

Ông Nguyễn Đức Thọ, Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh, Dịch vụ công và Công tác sinh viên nhà trường cho biết, với 70% thời lượng chương trình dành cho thực hành cùng sự đồng hành của doanh nghiệp, trường từng bước thu hẹp khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu tuyển dụng, tăng cơ hội việc làm sau tốt nghiệp.

Việc nhiều doanh nghiệp chủ động tuyển dụng sinh viên ngay khi ra trường là minh chứng cho hiệu quả của mô hình đào tạo gắn với nhu cầu thị trường, đồng thời góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cho các lĩnh vực kinh tế số, công nghiệp công nghệ cao của thành phố.