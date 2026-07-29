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ClockThứ Tư, 29/07/2026 16:56

Kết nối cung - cầu công nghệ

HNN.VN - Chiều 29/7, Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tổ chức hội thảo kết nối cung - cầu công nghệ, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, với sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp.

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 Hội thảo thảo luận các giải pháp thúc đẩy kết nối cung - cầu công nghệ

Theo đánh giá, nhu cầu đổi mới công nghệ của doanh nghiệp ngày càng tăng trước yêu cầu chuyển đổi số, nâng cao năng suất, chuẩn hóa sản phẩm và sức ép cạnh tranh. Tuy nhiên, thị trường KH&CN vẫn còn nhiều điểm nghẽn, trong đó đáng chú ý là sự lệch pha giữa cung và cầu công nghệ. Khoảng cách giữa doanh nghiệp với các trường đại học, viện nghiên cứu còn khá lớn; nhiều kết quả nghiên cứu chưa gắn chặt với nhu cầu thị trường, khả năng thương mại hóa còn hạn chế.

Sàn giao dịch công nghệ thành phố đã được xây dựng, vận hành hơn 10 năm, bước đầu hỗ trợ kết nối cung - cầu và hình thành cơ sở dữ liệu KH&CN. Tuy nhiên, hoạt động vẫn chủ yếu dừng ở cung cấp thông tin, chưa hỗ trợ hiệu quả giao dịch công nghệ trực tuyến; tương tác trên sàn còn thụ động, nguồn lực và nhân sự chuyên môn về thương mại hóa công nghệ còn hạn chế, liên kết với các sàn giao dịch lớn và thị trường quốc tế chưa đồng bộ.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học trình bày các tham luận về định hướng, giải pháp thúc đẩy kết nối cung - cầu, chuyển giao kết quả nghiên cứu thông qua Sàn giao dịch công nghệ quốc gia; thực trạng thị trường KH&CN và hoạt động của Sàn giao dịch công nghệ thành phố; vai trò của viện nghiên cứu, trường đại học trong thương mại hóa kết quả nghiên cứu; hoạt động nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao kết quả KH&CN trên địa bàn. Các ý kiến tập trung chia sẻ kết quả đạt được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thương mại hóa sản phẩm, đồng thời đề xuất giải pháp hỗ trợ từ cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan.

Để thúc đẩy thị trường KH&CN, các đại biểu đề xuất nâng cấp Sàn giao dịch công nghệ Huế theo hướng số hóa, tích hợp các dịch vụ tư vấn, định giá, sở hữu trí tuệ, pháp lý và kết nối tài chính; phát triển đội ngũ môi giới, tư vấn, định giá công nghệ chuyên nghiệp; tăng cường liên kết viện, trường, doanh nghiệp và nhà đầu tư.

MINH HIỀN
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