Bộ KH&CN tiếp nhận 31 hồ sơ công nghệ chiến lược, tổng kinh phí đề xuất gần 9.700 tỷ đồng

Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2026 - Ảnh: VGP/Thu Giang

Sáng 31/7, Bộ KH&CN tổ chức họp báo thường kỳ tháng 7/2026 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương.

Thông tin tại họp báo cho biết, trong tháng 7/2026, Bộ KH&CN tập trung hoàn thiện thể chế, tạo nền tảng thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành động lực phát triển đất nước.

Cùng với việc ban hành các cơ chế, chính sách quan trọng, Bộ tiếp tục triển khai đồng bộ các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược, phát triển hạ tầng số, công nghiệp công nghệ số, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng và năng lượng nguyên tử, góp phần cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW cùng các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Bộ đã trình Chính phủ ban hành 4 Nghị định, 2 Nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 7 Quyết định, 1 Chỉ thị và ban hành theo thẩm quyền 11 Thông tư.

Đáng chú ý, tính đến tháng 7/2026, Bộ đã hoàn thành việc trình ban hành các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội (đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV) thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động nghiên cứu khoa học tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Việt Nam có 2.658 công bố quốc tế trên cơ sở dữ liệu Scopus; Bộ tổ chức đánh giá, xét chọn 48 nhiệm vụ KH&CN; ký 9 hợp đồng tài trợ; nghiệm thu 20 nhiệm vụ cấp quốc gia; cấp mới 292 tỷ đồng kinh phí nghiên cứu; cấp 65 giấy chứng nhận đăng ký kết quả nhiệm vụ KH&CN.

Bộ KH&CN đã hoàn thiện cơ chế hoạt động của Quỹ Phát triển KH&CN quốc gia; triển khai kế hoạch thực hiện kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về nghiên cứu khoa học cơ bản; ban hành quy định về trình tự, thủ tục xây dựng và thẩm định nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ chiến lược.

Đến nay, Bộ đã tiếp nhận 31 hồ sơ nhiệm vụ công nghệ chiến lược với tổng kinh phí dự kiến gần 9.700 tỷ đồng, từng bước hình thành cơ chế đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu quy mô lớn phục vụ phát triển đất nước.

Đưa công nghệ chiến lược vào phục vụ thực tiễn

Hoạt động đổi mới sáng tạo tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Bộ KH&CN đã cấp 6 giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ với tổng giá trị hợp đồng hơn 2.039 tỷ đồng; Việt Nam tăng 5 bậc, xếp thứ 50 thế giới theo Chỉ số Hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu năm 2026; cả nước có 964 doanh nghiệp khoa học và công nghệ cùng 46 tổ chức hỗ trợ đổi mới sáng tạo. Bộ đồng thời hoàn thiện cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.

Chuyển đổi số tiếp tục là điểm sáng với hơn 4,6 tỷ giao dịch qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 32,5 triệu chứng thư chữ ký số được cấp. Bộ đã hoàn thiện các quy định hướng dẫn thi hành Luật Chuyển đổi số, trình Chiến lược chuyển đổi số quốc gia và ban hành các quy định về quản lý đầu tư, quản lý chất lượng và triển khai mô hình thử nghiệm có kiểm soát, tạo nền tảng thúc đẩy Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số.

Lĩnh vực bưu chính, viễn thông và công nghiệp công nghệ số tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Doanh thu dịch vụ bưu chính ước đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, sản lượng khoảng 430 triệu bưu gửi; tốc độ băng rộng di động đạt 210,85 Mbps, xếp thứ 9 thế giới; tỉ lệ sử dụng IPv6 đạt 67%, đứng thứ 2 Đông Nam Á.

Công nghiệp công nghệ số đạt doanh thu khoảng 662.724 tỷ đồng; kim ngạch xuất khẩu phần cứng, điện tử đạt khoảng 21,5 tỷ USD; cả nước có hơn 81.600 doanh nghiệp công nghệ số. Bộ tiếp tục hoàn thiện Chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo quốc gia, nghiên cứu cơ chế phát triển tài sản số và thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.

Các lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, sở hữu trí tuệ và năng lượng nguyên tử tiếp tục được triển khai đồng bộ. Bộ trình Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; hoàn thiện các quy định về quản lý chất lượng hàng hóa theo mức độ rủi ro; tiếp nhận hơn 18.000 đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp hơn 10.000 văn bằng bảo hộ; đồng thời tiếp tục hoàn thiện các chính sách về an toàn bức xạ, an toàn và an ninh hạt nhân, tăng cường hợp tác với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) để chuẩn bị các điều kiện phát triển điện hạt nhân trong giai đoạn mới.

Hoạt động hợp tác quốc tế tiếp tục được mở rộng và triển khai hiệu quả với nhiều đối tác song phương, đa phương. Cùng với công tác quản lý, Bộ KH&CN đã chủ trì, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn.

Đặc biệt, Bộ đã chủ động triển khai thử nghiệm diện rộng Nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ công vụ trên phạm vi quốc gia, đồng thời phối hợp thử nghiệm thành công hệ thống phát hiện, chế áp thiết bị bay không người lái tại Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, góp phần đưa các công nghệ chiến lược vào phục vụ thực tiễn.

Thời gian tới, Bộ KH&CN sẽ tập trung hoàn thiện các đề án, dự án luật và văn bản quy phạm pháp luật; đẩy nhanh triển khai các nhiệm vụ về công nghệ chiến lược; hoàn thiện cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và tổ chức thẩm định các nhiệm vụ nghiên cứu; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương xác định các bài toán lớn để hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ tiếp tục phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương năm 2026; hoàn thiện Cổng Sáng kiến KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và thực hiện quyết liệt Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.