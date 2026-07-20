Mở rộng không gian kết nối giao thương

Doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm địa phương.

Tăng trải nghiệm, mở rộng thị trường

Hơn một tháng sau khi Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 khép lại, nhiều sản phẩm được mua tại hội chợ vẫn hiện diện trong căn bếp của gia đình chị Phạm Thị Vân, phường An Cựu. Điều chị Vân nhớ nhất không phải là những chương trình khuyến mại hay không khí nhộn nhịp, mà là sự yên tâm khi lựa chọn sản phẩm.

Nhà ở gần khu vực tổ chức hội chợ nên hầu như những ngày diễn ra sự kiện, chị Vân cùng gia đình thường xuyên đến tham quan, mua sắm. Ban đầu, chị chỉ có tâm lý “đi cho biết” bởi chị vốn khá cẩn trọng khi lựa chọn hàng hóa phục vụ gia đình. Tuy nhiên, sau khi trực tiếp tham quan, nghe DN giới thiệu quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng và tìm hiểu về thương hiệu, chị dần thay đổi quan điểm. “Được tận mắt xem sản phẩm, nghe DN chia sẻ và giải đáp thắc mắc, tôi yên tâm hơn rất nhiều khi quyết định mua hàng”, chị Vân chia sẻ.

Không chỉ tạo niềm tin cho người tiêu dùng, hội chợ còn mang đến một không gian trải nghiệm mua sắm thu nhỏ cho hàng hóa nội địa. Với 120 DN, tổ chức tham gia cùng 230 gian hàng đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, sự kiện quy tụ nhiều đặc sản vùng miền, sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và các mặt hàng tiêu dùng chất lượng cao. Từ cốm Hà Nội, thịt gác bếp vùng cao, nem chua Thanh Hóa đến nhiều loại trái cây đặc sản như sầu riêng, mận hậu… mỗi gian hàng đều mang theo dấu ấn riêng của từng địa phương. Ngoài ra, 46 gian hàng của các xã, phường và DN trên địa bàn thành phố Huế cũng tạo được sức hút với các sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương được đầu tư bài bản về chất lượng và mẫu mã.

Doanh nghiệp tham gia kết nối với nhà phân phối.

Theo ban tổ chức, chỉ trong 6 ngày diễn ra, hội chợ đã thu hút gần 25.000 lượt khách tham quan, mua sắm; doanh thu của các đơn vị tham gia ước đạt hơn 5 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá trị của hội chợ không chỉ nằm ở những con số doanh thu. Thành công của Hội chợ Thương mại Festival Huế 2026 phản ánh những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng. Khi người dân ngày càng quan tâm đến nguồn gốc, chất lượng và tính minh bạch của sản phẩm thì những không gian mua sắm trực tiếp này càng trở nên hấp dẫn hơn.

Trong bối cảnh hệ thống siêu thị hiện đại ngày càng chiếm ưu thế và trở thành kênh phân phối quan trọng, hay sự phát triển lớn mạnh của các sàn thương mại điện tử giúp những sản phẩm địa phương dễ dàng tiếp cận hơn với người tiêu dùng, thì những hội chợ thương mại có quy mô lại có những ngách riêng. Ngách riêng này xuất phát từ cái khó không phải DN nào cũng có thể đưa hàng vào siêu thị hay tâm lý muốn kiểm chứng chất lượng trực tiếp của người tiêu dùng, điểm mà các sàn thương mại điện tử khó “chạm” được. Nhờ đó, hội chợ vẫn giữ lợi thế riêng mà các kênh bán hàng khác khó thay thế hoàn toàn. Người mua được trực tiếp trải nghiệm sản phẩm, còn DN có cơ hội kể câu chuyện về thương hiệu, quy trình sản xuất và giá trị của sản phẩm đến khách hàng.

Ở góc độ DN, hội chợ còn là kênh xúc tiến thương mại hiệu quả. Không ít DN gặp khó khăn khi đưa sản phẩm vào hệ thống phân phối hay xây dựng kênh bán hàng trực tuyến đủ sức cạnh tranh. Vì vậy, việc tham gia hội chợ giúp họ tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng, đồng thời kết nối với các nhà phân phối, đại lý bán lẻ với chi phí hợp lý.

Đặc sản của vùng cao A Lưới.

Theo Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Hỗ trợ DN Nguyễn Thị Bích Thảo, hội chợ được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia và chuỗi sự kiện Festival Huế 2026 nên có lợi thế thu hút đông đảo người dân và du khách. Hội chợ vì thế không chỉ phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân địa phương mà còn góp phần quảng bá sản phẩm đặc sản, OCOP của Huế và nhiều tỉnh, thành đến với du khách. Để gia tăng hiệu quả từ chương trình, bên cạnh các hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm, Trung tâm cũng tổ chức hội nghị kết nối cung, cầu với sự tham gia của nhiều nhà cung cấp và nhà phân phối trong và ngoài địa bàn thành phố. Đây là cơ hội để DN tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường và từng bước đưa sản phẩm vào các kênh phân phối.

Cần thêm không gian giao thương chất lượng

Trên cả nước mỗi năm có hàng chục hội chợ, triển lãm thương mại quy mô lớn được tổ chức. Các hội chợ này đa phần đều tạo được hiệu ứng tốt cả về quy mô, chất lượng, đơn cử như Hội chợ mùa Thu 2025; Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 35… Những hội chợ này thu hút rất nhiều DN từ các địa phương tham gia quảng bá sản phẩm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường. Còn tại Huế, những hội chợ có quy mô lớn vẫn khá khiêm tốn, phần lớn các sự kiện được tổ chức có quy mô nhỏ, thời gian tổ chức ngắn, sức lan tỏa chưa cao.

Sản phẩm của các xã, phường tham gia hội chợ.

Trong khi đó, nhu cầu của DN và người tiêu dùng đối với những không gian giao thương chất lượng ngày càng rõ nét. Người dân mong muốn có thêm cơ hội tiếp cận hàng hóa có nguồn gốc, chất lượng được kiểm chứng với giá hợp lý. DN có điều kiện quảng bá thương hiệu, khảo sát thị trường và tìm kiếm đối tác ngay tại địa phương. Các nhà phân phối cũng có thêm cơ hội tiếp cận nhiều sản phẩm mới mà không phải mất nhiều thời gian tìm kiếm.

Muốn thực hiện điều này, Huế cần có chiến lược xúc tiến thương mại dài hạn hơn bắt đầu từ việc xây dựng hội chợ trở thành thương hiệu thường niên, tổ chức ổn định gắn với sự kiện lớn như Festival Huế hay mùa du lịch cao điểm để tận dụng lợi thế về lượng khách để gia tăng sức mua và quảng bá sản phẩm. Cùng với đó, thành phố cần đầu tư hạ tầng tổ chức hội chợ theo hướng chuyên nghiệp, mở rộng liên kết với các địa phương trong khu vực và các tập đoàn phân phối lớn để nâng cao quy mô, chất lượng và sức lan tỏa của các sự kiện.

Sầu riêng là mặt hàng được người tiêu dùng ưa chuộng.

Với lợi thế là thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố có nhiều cơ hội thu hút các chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia, các hội chợ chuyên ngành hay thu hút sự tham gia của các tập đoàn bán lẻ, DN lớn. Nếu tận dụng tốt lợi thế này, thành phố có thể trở thành điểm đến thường xuyên của các hoạt động giao thương quy mô khu vực miền Trung và cả nước.