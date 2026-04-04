Đề xuất hơn 8.300 tỷ đồng xử lý 18 'điểm đen' giao cắt đường sắt

Tuyến đường sắt Bắc - Nam qua địa bàn tỉnh Quảng Trị hiện nay còn 100 lối đi tự mở - Ảnh: Báo Xây dựng

Ban Quản lý dự án 2 vừa đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án Xây dựng các nút giao khác mức giữa đường bộ và đường sắt, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Xử lý 18 vị trí giao cắt đường sắt có mật độ giao thông lớn

Theo đề xuất, dự án xử lý 18 vị trí giao cắt có mật độ giao thông lớn trên ba tuyến đường sắt Hà Nội - TP Hồ Chí Minh, Yên Viên - Lào Cai và Hà Nội - Đồng Đăng. Các điểm này nằm trên địa bàn 9 tỉnh, thành phố, trải dài từ Bắc vào Nam và đều là các vị trí giao cắt với quốc lộ.

Phương án được tư vấn đề xuất là xây dựng cầu vượt hoặc hầm chui, tạo nút giao khác mức để xóa bỏ các giao cắt đồng mức hiện hữu. Việc này giúp nâng cao an toàn chạy tàu, giảm chi phí vận hành đường ngang, hạn chế ùn tắc giao thông đường bộ khi tàu đi qua và giảm nguy cơ tai nạn.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 8.375 tỷ đồng, tương đương 320 triệu USD. Trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới khoảng 4.836 tỷ đồng, sử dụng cho xây dựng, thiết bị, tư vấn giám sát và dự phòng. Phần vốn đối ứng trong nước khoảng 3.539 tỷ đồng, chi cho giải phóng mặt bằng, quản lý dự án và tư vấn.

Trên dải đường sắt Bắc - Nam xuyên suốt đất nước, hàng nghìn điểm giao cắt với đường bộ đang tồn tại, trong đó có số lượng lớn lối đi tự mở - những điểm băng qua đường sắt do người dân tự hình thành. Đây là nhu cầu đi lại có thật của cộng đồng dân cư, nhưng đồng thời cũng là "điểm đen" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đến ngày 31/12/2025, toàn mạng lưới đường sắt đã xóa bỏ, rào kín 1.593 lối đi tự mở trên tổng số 4.024 lối đi, đạt khoảng 39,6%. Như vậy, vẫn còn 2.431 lối đi tự mở chưa được xử lý, chiếm khoảng 61% tổng số điểm giao cắt đồng mức giữa đường bộ và đường sắt – những vị trí tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cao.