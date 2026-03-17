Doanh nghiệp cần người, lao động vẫn khó tìm việc

HNN - Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp liên tục đăng tuyển hàng trăm vị trí việc làm với mức lương khá hấp dẫn, không ít người lao động vẫn loay hoay tìm kiếm một công việc phù hợp. Nghịch lý “thừa người - thiếu việc, thiếu người - thừa việc” ngày càng rõ nét, cho thấy khoảng cách giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và năng lực, kỳ vọng của người lao động vẫn còn lớn.

“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu nămDoanh nghiệp tăng tốc, lao động vào guồng sản xuất mới sau Tết

 Tiếp nhận hồ sơ, tư vấn việc làm tại Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố Huế

Lao động trung niên khó tìm việc

Tại chương trình “Mùa xuân kết nối việc làm” diễn ra gần đây, dễ dàng bắt gặp nhiều lao động trung niên đang tìm kiếm cơ hội mới. Sau hơn 10 tháng nghỉ việc tại một công ty kinh doanh thiết bị điện, anh Bùi Duy Chinh (38 tuổi) vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Từng giữ vị trí quản lý kinh doanh với hơn 10 năm kinh nghiệm, nhưng mỗi lần đi phỏng vấn anh lại gặp rào cản về độ tuổi.

“Không ít nơi đăng tuyển yêu cầu lao động dưới 35 tuổi. Dù có kinh nghiệm nhưng khi quá tuổi họ ưu tiên thì cơ hội gần như khép lại”, anh Chinh chia sẻ. Theo anh, với lao động trung niên, việc chuyển đổi công việc ngày càng khó, nhất là khi nhiều doanh nghiệp có xu hướng tuyển nhân sự trẻ để dễ đào tạo và tiết giảm chi phí tiền lương.

Trong khi đó, nhóm lao động trẻ lại có tâm thế khác. Họ sẵn sàng thử sức ở nhiều môi trường làm việc để tích lũy trải nghiệm. Nếu thấy công việc không phù hợp, việc thay đổi là điều bình thường. Chị Nguyễn Thanh Tú từng làm việc tại một công ty thời trang, hiện đang làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với ba năm kinh nghiệm bán hàng và quản lý cửa hàng nhỏ, chị Tú mong muốn tìm được công việc mới với mức thu nhập khoảng 8 - 10 triệu đồng/tháng.

Thị trường lao động hiện nay còn xuất hiện hiện tượng “tự thất nghiệp”. Một bộ phận người lao động chủ động tạm thời không đi làm để tìm kiếm cơ hội tốt hơn hoặc thay đổi định hướng nghề nghiệp. Bên cạnh đó, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tế của doanh nghiệp cũng là nguyên nhân quan trọng. Không ít sinh viên tốt nghiệp đại học nhưng thiếu kỹ năng thực hành, trong khi doanh nghiệp lại cần lao động có tay nghề và có thể làm việc ngay.

Lệch pha cung - cầu

Tại TP. Huế, lực lượng lao động hiện có hơn 650.000 người. Mỗi năm, có khoảng 10.000 lao động là học sinh, sinh viên tốt nghiệp, bộ đội xuất ngũ và người mất việc bổ sung vào thị trường lao động. Tuy nhiên, theo nhiều doanh nghiệp, khó khăn lớn nhất hiện nay không phải là thiếu đơn hàng mà là thiếu lao động. Đại diện một số doanh nghiệp cho biết họ sẵn sàng tuyển cả lao động chưa có tay nghề và đào tạo lại từ đầu để đáp ứng nhu cầu sản xuất, song việc tuyển đủ nhân sự vẫn gặp nhiều trở ngại.

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam hiện có khoảng 1,06 triệu người trong độ tuổi lao động đang thất nghiệp. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp tại các khu công nghiệp và đô thị lớn vẫn liên tục đăng tuyển nhưng khó tìm đủ lao động.

Thực tế này cho thấy thị trường lao động đang có sự lệch pha giữa cung và cầu. Trong khi nhiều người vẫn khó tìm được việc làm phù hợp thì doanh nghiệp lại thiếu nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất. Nhiều người mong muốn công việc nhẹ, thu nhập cao, trong khi các ngành sản xuất lại cần lao động ổn định và có tay nghề. “Nếu không sớm thu hẹp khoảng cách này thì tình trạng doanh nghiệp thiếu lao động, người lao động khó tìm việc phù hợp vẫn sẽ tiếp diễn”, ông Trần Văn Anh, Giám đốc công ty TNHH Hùng Phát nhận định.

Theo các chuyên gia, để thu hẹp khoảng cách này cần thực hiện đồng thời nhiều giải pháp: Tăng cường hướng nghiệp cho học sinh phổ thông, nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ hơn giữa nhà trường và doanh nghiệp. Đồng thời, giúp người lao động tiếp cận đầy đủ thông tin về thị trường việc làm.

Nghịch lý doanh nghiệp thiếu lao động trong khi nhiều người vẫn thất nghiệp cho thấy thị trường lao động đang trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ. Để cung - cầu thực sự “gặp nhau”, cần sự chủ động từ người lao động, doanh nghiệp và cả những chính sách hỗ trợ phù hợp từ cơ quan quản lý.

Bài, ảnh: PHƯỚC LY
BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Giữ lao động để ổn định đơn hàng

Từ tăng phúc lợi, hỗ trợ nhà ở đến cải thiện thu nhập và môi trường làm việc, nhiều doanh nghiệp (DN) tại Huế đang nỗ lực giữ chân lao động ngay từ đầu năm, tạo nền tảng ổn định cho sản xuất trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực ngày càng lớn.

Mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động

Chương trình “Mùa Xuân kết nối việc làm” trong khuôn khổ Tháng việc làm năm 2026 vừa diễn ra trên địa bàn thành phố (ngày 9/3) đã tạo không gian gặp gỡ trực tiếp giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng, mở ra hàng nghìn cơ hội việc làm, góp phần kết nối cung - cầu lao động ngay từ đầu năm.

Hơn 4.700 vị trí việc làm cho người lao động tại “Mùa xuân kết nối việc làm”

Sáng 9/3, Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức khai mạc Tháng việc làm năm 2026 với chủ đề “Mùa xuân kết nối việc làm”. Chương trình thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài địa bàn, tạo cơ hội kết nối trực tiếp giữa DN với người lao động (NLĐ) ngay trong những tháng đầu năm.

Doanh nghiệp tăng tốc, lao động vào guồng sản xuất mới sau Tết

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động sản xuất tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn thành phố đã nhanh chóng vào guồng quay mới, không khí sản xuất sôi động trở lại tại các phân xưởng; các dây chuyền vận hành liên tục để bảo đảm tiến độ giao hàng xuất khẩu, tạo nền tảng cho mục tiêu tăng trưởng năm 2026.

“Nhảy việc” không còn là xu hướng đầu năm

Sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán Bính Ngọ, hơn 98% người lao động (NLĐ) trên địa bàn TP. Huế đã quay trở lại làm việc đúng hẹn ngay trong ngày làm việc đầu năm. Con số này cho thấy tình trạng “nhảy việc” đầu năm đang dần hạ nhiệt, nhờ sự chuyển biến tích cực về ý thức, tác phong công nghiệp của NLĐ cùng những chính sách chăm lo thiết thực từ doanh nghiệp (DN) và tổ chức công đoàn.

