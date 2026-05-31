Phường Phong Phú phối hợp với SCAVI Huế tuyển dụng, đào tạo 1.500 lao động

HNN.VN - Sáng 2/6, UBND phường Phong Phú phối hợp với Công ty SCAVI Huế tổ chức Chương trình ngày hội việc làm SCAVI Huế năm 2026 với chủ đề “Kết nối cơ hội - Kiến tạo tương lai”.

 Người lao động, đại diện các tổ chức chính trị - xã hội giao lưu tại ngày hội

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Đăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người dân, góp phần giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đồng thời, đề nghị Công ty SCAVI Huế tiếp tục thực hiện tốt các quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao động.

Tại ngày hội, Công ty SCAVI Huế đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng 1.000 công nhân may và 500 công nhân học may; đồng thời thông tin cụ thể về tiêu chuẩn tuyển dụng, độ tuổi, điều kiện sức khỏe, mức thu nhập cũng như các chế độ, chính sách phúc lợi dành cho người lao động. Qua đó giúp người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin, lựa chọn cơ hội việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu của bản thân.

Bà Hoàng Thị Minh Thêm, Giám đốc Nhà máy SCAVI Huế 2 khẳng định, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong công tác tư vấn, đào tạo kỹ năng nghề và giải quyết việc làm, góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống cho người lao động trên địa bàn.

Trong khuôn khổ chương trình, người lao động đã trực tiếp trao đổi với đại diện doanh nghiệp về các điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, môi trường làm việc và chế độ đãi ngộ khi làm việc tại doanh nghiệp...

Tin, ảnh: Hoài Minh
