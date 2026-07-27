Truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ vừa được tìm thấy tại Ga Hương Thủy

Lãnh đạo Bộ CHQS thành phố và phường Phú Bài dâng hương tưởng nhớ đến liệt sĩ

Phần mộ liệt sĩ vừa được tìm thấy do cựu chiến binh Lê Hữu Tòng, trú tại phường Phú Bài cung cấp thông tin, sau khi tiếp nhận, Bộ CHQS thành phố đã chỉ đạo Đội Quy tập 192 triển khai lực lượng, phương tiện tìm kiếm, quy tập từ ngày 10/7 đến ngày 17/7 thì cất bốc được 1 hài cốt liệt sĩ. Liệt sĩ được chôn cất độ sâu khoảng 50cm, hài cốt khi cất bốc lên còn nhiều xương ống, xương vụn, răng; di vật gồm có 1 tấm tăng màu xanh, một ống thở dài 22cm.

Theo nhân chứng lịch sử, liệt sĩ hy sinh năm 1968 trong trận đánh căn cứ của địch tại Động Tòa thuộc Thủy Châu, thị xã Hương Thủy (cũ), nay là phường Hương Thủy.

Tiễn đưa liệt sĩ đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phú Bài

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm để tưởng nhớ, tri ân công lao to lớn của các Anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình, máu xương và cả cuộc đời của mình để chiến đấu với quân thù dành độc lập tự do cho Tổ quốc, hạnh phúc cho Nhân dân. Đồng thời nguyện đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống quê hương thành phố Huế anh hùng, ra sức học tập, rèn luyện, đóng góp công sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Kết thúc buổi lễ, hài cốt liệt sĩ được các đại biểu đưa về nơi an nghỉ cuối cùng trong lòng đất mẹ tại Nghĩa trang Liệt sĩ phường Phú Bài.