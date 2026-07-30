100 đoàn viên, người lao động tham gia Hội thi “Rung chuông vàng”

100 thí sinh trả lời câu hỏi thứ 1 của ban Tổ chức.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 97 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2026) của LĐLĐ TP. Huế và Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Hội thi "Rung chuông vàng" năm 2026 thu hút 100 thí sinh là đoàn viên công đoàn, người lao động tiêu biểu đến từ 76 tổ chức Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ TP. Huế tham gia tranh tài.

Các thí sinh trải qua phần thi trắc nghiệm gồm 30 câu hỏi, được chia thành 3 cấp độ với mỗi cấp độ 10 câu. Nội dung câu hỏi tập trung vào các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV.

Các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII; Chương trình hành động của Thành ủy Huế thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Huế lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng cùng nhiều nội dung chính trị, xã hội quan trọng khác.

Hội thi được tổ chức theo hình thức loại trực tiếp. Trong quá trình thi, tùy theo diễn biến tình hình, thí sinh có cơ hội được cứu trợ, trợ giúp từ ban tổ chức hoặc khán giả và tham gia trả lời câu hỏi phụ.

Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích cho các thí sinh có thành tích xuất sắc. Bên cạnh đó, còn có các giải phụ dành cho đơn vị có lực lượng cổ động viên đông đảo, cổ vũ nhiệt tình nhất và đơn vị có nhiều thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi.