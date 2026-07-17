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ClockThứ Sáu, 17/07/2026 16:01

Hơn 1.300 lao động đi làm việc ở nước ngoài trong 6 tháng đầu năm

HNN.VN - Chiều 17/7, Sở Nội vụ thành phố Huế tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm về đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

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Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh (bàn đầu, thứ 3 từ phải qua) cùng các đại biểu tham dự hội nghị

Tính đến ngày 30/6, toàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 10.985 lao động, đạt 61,03% kế hoạch năm. Trong đó, 1.320 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 55% kế hoạch năm. Nhật Bản tiếp tục là thị trường tiếp nhận nhiều lao động nhất với 983 người, chiếm 74,47%; tiếp đến là Đài Loan (170 lao động), Hàn Quốc (15 lao động) và một số thị trường khác như Đức, Áo, Slovakia, Nga, Trung Quốc...

Các doanh nghiệp đã cấp hơn 1.400 giấy chứng nhận hoàn thành đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho người lao động; hơn 1.000 lao động khác đang tiếp tục đào tạo để chuẩn bị xuất cảnh. Theo kế hoạch, năm 2026 sẽ có khoảng 2.300-2.500 lao động hoàn thành các khóa đào tạo, tạo nguồn cho các thị trường tiếp nhận.

Thành phố đã hỗ trợ chi phí ban đầu cho 31 lao động thuộc các nhóm đối tượng chính sách với tổng kinh phí hơn 421 triệu đồng. Đồng thời, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố đã giải ngân gần 20,95 tỷ đồng cho 255 lao động vay vốn đi làm việc ở nước ngoài, góp phần tháo gỡ khó khăn về tài chính, mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường lao động ngoài nước.

Doanh nghiệp tư vấn, giới thiệu cơ hội việc làm ở nước ngoài cho người lao động trên địa bàn thành phố Huế. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản lý mới, đồng thời đánh giá cao sự chủ động của các địa phương, doanh nghiệp và các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Để hoàn thành và vượt chỉ tiêu năm 2026, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh đề nghị Sở Nội vụ cùng các sở, ngành, địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền gắn với chính quyền địa phương 2 cấp; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thông qua đào tạo nghề, ngoại ngữ theo nhu cầu thị trường; tăng cường tuyên truyền, minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các hành vi môi giới trái phép.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hỗ trợ lao động sau khi về nước, phát huy nguồn nhân lực đã được đào tạo ở môi trường quốc tế; đồng thời tiếp tục đa dạng hóa thị trường, mở rộng cơ hội việc làm tại các quốc gia có thu nhập cao và điều kiện làm việc ổn định, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Hải Thuận
 Từ khóa:
Sở Nội vụlao độngviệc làmHuế
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