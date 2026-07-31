Đẩy mạnh chuyển đổi số, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ trì hội nghị. Cùng tham dự, có đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Thảo luận tại hội nghị, Ban Thường trực thống nhất đánh giá, thời gian qua, MTTQ Việt Nam thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực.

Đối với MTTQ Việt Nam thành phố, trong tháng 7/2026, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và dư luận xã hội; tổ chức hiệu quả các hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng pháp luật và kiểm tra công tác Mặt trận tại cơ sở. Công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công, bảo vệ môi trường tiếp tục được quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Đồng thời, MTTQ thành phố tích cực đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, từng bước thúc đẩy chuyển đổi số trong toàn hệ thống.

Đối với các tổ chức chính trị - xã hội, các đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, chăm lo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên. Nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, đào tạo nghề, bảo vệ phụ nữ, trẻ em, thanh thiếu nhi và người lao động được triển khai hiệu quả; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, củng cố tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Các tổ chức chính trị - xã hội cũng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát động các phong trào thi đua, mô hình sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố trao đổi tại hội nghị.

Báo cáo, trao đổi tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Ái Vân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố thông tin một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng “Mặt trận số”; nâng cao hiệu quả Cổng Mặt trận số 24/7; tăng cường kiểm tra, giám sát, nắm bắt tình hình Nhân dân; chuẩn bị các nội dung phản biện xã hội, góp ý dự thảo luật trước các kỳ họp Quốc hội trong tháng 8. Đồng thời, triển khai kế hoạch thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang; chuẩn bị các nội dung để tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”; tổ chức tập huấn cho cán bộ Mặt trận các cấp. Bên cạnh đó, Đảng ủy MTTQ Việt Nam thành phố sẽ phối hợp làm việc với Đảng ủy, UBND thành phố về các nội dung liên quan đến tổ chức Đoàn Thanh niên và Hội Cựu chiến binh thuộc Đảng ủy UBND thành phố.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Tài - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Thường vụ các tổ chức chính trị - xã hội thành phố triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 gắn với thực hiện các chỉ tiêu, sản phẩm (KPI) đã đăng ký; trong đó tập trung thực hiện bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, lấy chuyển đổi số và cải cách hành chính làm động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Phát huy hiệu quả Cổng Mặt trận số 24/7; xây dựng, nhân rộng các mô hình đối thoại, an sinh xã hội, tiêu biểu như “Tháng nghe dân nói”; đồng thời, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được thống nhất như tổ chức Hội nghị phản biện xã hội, góp ý các dự thảo luật năm 2026, Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2026 và Hội nghị bất thường Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhằm kiện toàn tổ chức, hoàn thiện các quy chế và chương trình công tác.

Thứ hai, hướng mạnh mọi hoạt động về cơ sở, lấy sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Mỗi cán bộ Mặt trận cần tăng cường bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình Nhân dân, chủ động tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở; giảm hội họp, tăng thời gian đi cơ sở, đối thoại và đồng hành cùng địa phương trong triển khai nhiệm vụ. Tổ chức tốt Lễ phát động Cuộc vận động “Hiến đất mở đường”, Hội nghị tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang và triển khai các mô hình tự quản, phòng, chống ma túy tại khu dân cư.

Thứ ba, các tổ chức chính trị - xã hội cần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội cấp Trung ương của tổ chức mình thành chương trình, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tiễn của thành phố; chú trọng phát triển đoàn viên, hội viên, xây dựng tổ chức vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên, hội viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Chủ động xây dựng các mô hình, công trình, phần việc thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức.

Thứ tư, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy hiệu quả các phương tiện truyền thông, Cổng và Trang thông tin điện tử, các nền tảng số và mạng xã hội của hệ thống MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp; kịp thời lan tỏa những mô hình hay, cách làm sáng tạo, tạo sự đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Mặt trận.