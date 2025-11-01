Cùng bà con vùng rốn lũ

Lực lượng chức năng phường An Cựu tiếp tế lương thực hỗ trợ người dân vùng thấp trũng

“Chưa mưa đã lụt” - nỗi lo thường trực

Ngồi bên hiên nhà, nhìn dòng nước sông Ô Lâu cuồn cuộn chảy, anh Nguyễn Văn Tiến, ở tổ dân phố Siêu Quần, phường Phong Dinh bùi ngùi: “Đi lại khó khăn đã đành, nhưng cái chính là cuộc sống bị đảo lộn. Nước lên rồi lại xuống, rồi lại lên, bà con trở tay không kịp. Ngồi trong nhìn ra dòng nước lũ mà nóng ruột lắm”.

Trận lũ này, nước ở nhiều nơi đã rút, nhưng riêng ở Siêu Quần, nhiều hộ dân vẫn phải lội nước. Những nơi ngập sâu, bà con vẫn phải dùng ghe để di chuyển. “Cuộc sống những ngày mưa lũ sao trôi chậm đến nao lòng”, anh Tiến nói như than, nhưng cũng là lời động viên mình và bà con cùng cố gắng vượt qua.

Nói đến vùng thấp trũng của TP. Huế, ai cũng nghĩ ngay đến phường Hóa Châu. “Mang tiếng” là phường gần trung tâm thành phố, nhưng nơi đây lại là “túi chứa” nước lũ mỗi khi mưa lớn kéo dài. Có người đùa mà thật: “Chưa mưa đã lụt”. Chỉ cần một trận mưa dai dẳng vài tiếng đồng hồ, nhiều khu dân cư đã hóa sông.

Ông Phan Đình Toan, Tổ trưởng tổ dân phố Thanh Hà, thống kê nhanh: “Quán Hòa, Kim Đôi, Phú Ngạn, Thanh Hà, Thủy Điền là những điểm thấp trũng nhất. Nếu mưa lớn liên tiếp vài ngày nữa, có khi cả nửa tháng nước mới rút hết”.

Câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng chứa đầy nỗi lo. Bởi với người dân nơi đây, cảnh nước ngập nhà, ngập vườn, ngập cả lối đi không còn xa lạ, chỉ là năm nào “lụt nặng hay nhẹ” mà thôi. Trong câu chuyện với những người dân vùng rốn lũ, điều dễ cảm nhận nhất không phải là than thở, mà là sự đùm bọc, sẻ chia.

“Cái ăn, cái mặc, mấy ngày lũ thì bà con không lo đâu”, anh Nguyễn Hóa, Tổ trưởng tổ dân phố Quán Hóa, phường Hóa Châu nói. “Nhà nào cũng chuẩn bị sẵn gạo, củi, ít lương thực khô để sống chung với lũ. Thiếu thì vay mượn nhau, không ai để ai đói. Cái quý nhất ở đây là tình làng nghĩa xóm, hoạn nạn có nhau”.

Bà con vùng thấp trũng quanh năm bám ruộng, bám ao, sống nhờ con tôm, con cá, nên họ hiểu hơn ai hết quy luật của mưa lũ. Nhưng dẫu có quen đến mấy, mỗi đợt nước lên vẫn là một lần vất vả. Có lẽ vì thế mà tình người lại càng gắn bó, những tấm lòng san sẻ nhau từng nắm cơm, từng chiếc ghe, từng bao áo cũ trong những ngày gian khó.

Chính quyền đồng hành cùng dân

Không chỉ người dân giúp nhau, những ngày qua, cấp ủy, chính quyền địa phương cũng luôn có mặt, bám cơ sở, chia sẻ cùng bà con vùng ngập. Ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ cho biết: “Toàn xã hiện còn nhiều điểm ngập như: Lê Xá, Vĩnh Lương Khê, Văn Giang, Đông Di, Sư Lỗ, Tây Hồ. Chính quyền địa phương cử lực lượng túc trực thường xuyên, hỗ trợ người dân di chuyển, tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men”.

Nhiều điểm trên địa bàn xã Quảng Điền vẫn còn ngập nước

Đi cùng với đó là những chuyến hàng cứu trợ từ các tổ chức, đoàn thể, các nhóm thiện nguyện về tận nơi, mang theo mì tôm, nước uống… đến từng hộ dân bị cô lập. “Bà con chúng tôi không thiếu ăn đâu, chỉ mong có thêm áo phao, ghe nhỏ để đi lại, rồi thuốc trị nước ăn chân tay. Những thứ nhỏ thôi nhưng cần lắm trong mùa nước lũ”, ông Trương Viết Hùng, người dân xã Phú Hồ bày tỏ.

UBND TP. Huế đã chủ động kiến nghị, đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương hỗ trợ khẩn cấp 10 tấn CloraminB, 20 tấn hóa chất Benkocid để tiêu độc khử trùng, phòng chống dịch bệnh sau lũ; đồng thời, trang bị thêm 40 thuyền VS-1500, 80 thuyền cứu hộ composit, 100 máy phát điện và 80 máy bơm nước để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn.

Những con số ấy không chỉ là phương tiện, vật chất mà là minh chứng cho sự quan tâm, đồng hành của chính quyền với bà con vùng lũ. Theo ngành chức năng TP. Huế dự báo, từ ngày 1 đến 5/11, khu vực còn tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi rất to, sau đó mới giảm dần. Vùng thấp trũng như: Phong Dinh, Hóa Châu, Phú Hồ, Dương Nỗ, An Cựu, Quảng Điền... vẫn tiếp tục ngập nước.

Mưa lũ vẫn còn, nhưng niềm tin của người dân thì không mất. Bởi họ hiểu rằng, dù thiên tai khắc nghiệt đến đâu, chính quyền vẫn ở bên dân, dân vẫn hướng về nhau bằng tấm lòng nghĩa tình. Rồi khi nắng lên, nước rút, bà con vùng rốn lũ cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội cùng nhau dọn lũ. Ruộng đồng lại xanh, con cá, con tôm lại quẫy nước, những mái nhà vùng trũng lại đỏ lửa. Bởi giữa gian khó, tình người vùng rốn lũ vẫn luôn sáng như ngọn đèn không tắt giữa đêm mưa.