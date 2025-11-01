Đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” dọn vệ sinh sau mưa lũ

Đoàn viên, thanh niên dọn dẹp bùn đất tại khu vực đường Lê Hồng Phong và Võ Văn Tần (phường Thuận Hóa)

Thành đoàn huy động gần 350 đoàn viên, thanh niên tham gia dọn dẹp vệ sinh, thu gom rác, bùn đất và khơi thông cống, rãnh thoát nước tại các tuyến đường bị ngập nặng trên địa bàn phường Thuận Hóa và Phú Xuân.

Ngoài ra, trong hai ngày 1 và 2/11, với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, Thành đoàn đã chỉ đạo Đoàn thanh niên tại 40 xã, phường trên địa bàn đồng loạt ra quân “Ngày Chủ nhật xanh” chung sức cùng toàn hệ thống chính trị tổng dọn vệ sinh môi trường, khắc phục hậu quả mưa lũ; trong đó tập trung vào các khu dân cư bị ảnh hưởng nặng, chợ, trường học, trạm xá, khu di tích.

Bí thư Thành đoàn Nguyễn Thanh Hoài cho biết, hoạt động ra quân lần này nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống sau mưa lũ và gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”.

Sáng cùng ngày, phường Phú Bài cũng đồng loạt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường sau lũ gắn với phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”. Hoạt động triển khai theo chỉ đạo của UBND thành phố, nhằm khắc phục hậu quả sau mưa lũ.

Các lực lượng phường Phú Bài hỗ trợ tổng dọn vệ sinh khu vực trường học

Ngay từ sáng sớm, các cơ quan, đơn vị, trường học, các tổ dân phố trên địa bàn đã huy động toàn bộ lực lượng cùng tham gia dọn dẹp, thu gom rác thải, bùn đất, khơi thông cống rãnh, xử lý xác động vật chết, tiêu độc khử trùng nguồn nước, làm sạch đường làng, ngõ xóm, khu dân cư và khu vực công cộng.

Cùng với lực lượng tại chỗ, đợt ra quân lần này có sự hỗ trợ tích cực của hàng trăm cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tiến hành tổng dọn vệ sinh tại các khu vực chợ, trường học, tuyến đường chính và khu dân cư bị ảnh hưởng nặng. Trạm Y tế phường hướng dẫn người dân các biện pháp bảo đảm vệ sinh, xử lý nguồn nước sinh hoạt an toàn, phòng tránh dịch bệnh sau mưa lũ.

Chủ tịch UBND phường Phú Bài Lê Bá Minh Hải cho biết: Hoạt động tổng dọn vệ sinh được triển khai trong hai ngày (1 và 2/11), với phương châm “nước rút đến đâu, vệ sinh đến đó”, qua đó thể hiện tinh thần chủ động, trách nhiệm của chính quyền và Nhân dân địa phương trong việc khắc phục hậu quả sau mưa lũ, từng bước khôi phục cảnh quan môi trường; đồng thời tiếp tục lan tỏa tinh thần “Ngày Chủ nhật xanh” trên toàn địa bàn.