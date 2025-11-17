  • Huế ngày nay Online
Mưa giảm, trời chuyển rét về đêm và sáng

HNN.VN - Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, ngày 19/11, TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; vùng núi 70-150mm, có nơi trên 250mm. Đến ngày 20/11, mưa lớn giảm còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

 Mưa giảm, các tuyến đường trên địa bàn thành phố hết ngập, người dân lưu thông, đi lại thuận tiện hơn

Sáng nay (19/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến TP. Huế. Tại trạm A Lưới đã có gió Đông Bắc giật cấp 6. Vùng biển có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 8h ngày 19/11/2025: Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,52m, trên báo động I là 0,52m (BĐI là 1m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 2,84m, dưới BĐII là 0,16m (BĐII là 3m).

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 80-90% so với mực nước dâng bình thường, các đơn vị đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 8h ngày 19/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 704 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m-0,3m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như: Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà… Đến sáng 19/11, có 472 trường tổ chức dạy học tập trung, 11 trường học trực tuyến và còn 60 trường nghỉ dạy, học do nước còn ngập sâu. Riêng ngành điện, đến 19h26 phút ngày 18/11 đã khôi phục điện cho 100% khách hàng.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar của ngành chức năng, khu vực TP. Huế có mưa vừa (mưa do không khí lạnh có lượng vừa, nhưng phân bố đều trên toàn lưu vực) nên lưu lượng nước về các hồ vẫn còn lớn. Để chủ động ứng phó mưa lớn trong đêm nay (19/11), Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã điều chỉnh tăng lưu lượng nước về hạ du với mức vừa phải, mực nước các sông có dao động lên nhẹ. Với mực nước Sông Hương từ 1,8 đến 1,9m, dưới BĐII (không tràn Đập Đá); sông Bồ BĐII (BĐ là +3m, đôi lúc có thể lên 3,2m do biến động mực nước triều).

Tin, ảnh: PHONG ANH
Chủ động, không chủ quan với mưa lũ

Do mưa lớn nên từ sáng sớm 17/11 trên địa bàn thành phố nhiều nơi đã bị ngập, chia cắt cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, đời sống sinh hoạt của người dân.

Chủ động, không chủ quan với mưa lũ
Sáng nay (17/11), nước lũ đã tràn qua Đập Đá

Do mưa lớn ở thượng nguồn kết hợp với việc điều tiết nước ở các hồ, đập, thủy điện, nên nước các sông dâng cao, sáng nay (17/11), nước lũ đã tràn qua Đập Đá. Để đảm bảo an toàn, ngành chức năng đã cho dựng rào chắn, cảnh báo, cấm người và phương tiện tham gia giao thông không đi qua đập này.

Sáng nay 17 11 , nước lũ đã tràn qua Đập Đá
Chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn

Chiều tối 14/11, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố đã có công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố triển khai các biện pháp bảo đảm vận hành an toàn hồ, đập; chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn trong thời gian tới.

Chủ động ứng phó sớm với diễn biến mưa lớn
Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP. Huế, ngày 10/11, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã có Công văn đề nghị UBND các xã, phương trên địa bàn tiến hành khảo sát đánh dấu vết lũ cao nhất trong đợt mưa lũ từ 25/10 đến 3/11 trong khuôn viên cơ quan, trường học, các tuyến đường thấp trũng, công trình công cộng, tháp báo lũ trong phạm vi địa bàn các địa phương (đánh dấu bằng vết sơn đỏ).

Đánh giá tình trạng và xây dựng bản đồ số ngập lụt phục vụ công tác phòng chống thiên tai

TIN MỚI

