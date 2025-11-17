Mưa giảm, trời chuyển rét về đêm và sáng

Mưa giảm, các tuyến đường trên địa bàn thành phố hết ngập, người dân lưu thông, đi lại thuận tiện hơn

Sáng nay (19/11), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến TP. Huế. Tại trạm A Lưới đã có gió Đông Bắc giật cấp 6. Vùng biển có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7. Nhiệt độ giảm mạnh, trời chuyển rét về đêm và sáng.

Mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 8h ngày 19/11/2025: Sông Hương tại trạm Kim Long: 1,52m, trên báo động I là 0,52m (BĐI là 1m); sông Bồ tại trạm Phú Ốc: 2,84m, dưới BĐII là 0,16m (BĐII là 3m).

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 80-90% so với mực nước dâng bình thường, các đơn vị đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Theo thống kê sơ bộ của các địa phương, đến 8h ngày 19/11, trên địa bàn toàn thành phố còn hơn 704 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m-0,3m, một số địa phương bị ảnh hưởng nặng như: Hóa Châu, Quảng Điền, Phong Dinh, Hương Trà… Đến sáng 19/11, có 472 trường tổ chức dạy học tập trung, 11 trường học trực tuyến và còn 60 trường nghỉ dạy, học do nước còn ngập sâu. Riêng ngành điện, đến 19h26 phút ngày 18/11 đã khôi phục điện cho 100% khách hàng.

Qua theo dõi ảnh mây vệ tinh, radar của ngành chức năng, khu vực TP. Huế có mưa vừa (mưa do không khí lạnh có lượng vừa, nhưng phân bố đều trên toàn lưu vực) nên lưu lượng nước về các hồ vẫn còn lớn. Để chủ động ứng phó mưa lớn trong đêm nay (19/11), Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đã điều chỉnh tăng lưu lượng nước về hạ du với mức vừa phải, mực nước các sông có dao động lên nhẹ. Với mực nước Sông Hương từ 1,8 đến 1,9m, dưới BĐII (không tràn Đập Đá); sông Bồ BĐII (BĐ là +3m, đôi lúc có thể lên 3,2m do biến động mực nước triều).