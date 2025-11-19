  • Huế ngày nay Online
Toàn bộ người dân phải sơ tán, di dời do mưa lũ đã trở về nhà

HNN.VN - Báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Biến đối khí hậu - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế cho thấy, mực nước các triền sông trên địa bàn thành phố lúc 16h chiều 19/11 giảm sâu.

Chủ động ứng phó với mưa lũ

 Mưa trên địa bàn thành phố đã giảm

Theo đó, mực nước các hồ thủy lợi, thủy điện lúc 16h ngày 19/11 bình thường. Hồ thủy điện Hương Điền: +57,65m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 750m3/; lưu lượng về hạ du 750m3/s; hồ thủy điện Bình Điền: +83,25m (mực nước dâng bình thường +85m), lưu lượng đến hồ 383m3/s; lưu lượng về hạ du 383m3/s; hồ Tả Trạch: +42,20m (mực nước dâng bình thường +45m); lưu lượng đến hồ 394m3/s; lưu về hạ du 252m3/s.

Các hồ chứa thủy lợi hiện nay dung tích đạt khoảng 80-90% so với mực nước dâng bình thường và đã có phương án để chủ động vận hành an toàn công trình và vùng hạ du theo các kịch bản mưa lớn xảy ra.

Hiện mực nước ở sông Hương tại trạm Kim Long: 1,68m, trên báo động (BSĐ) I là 0,68m (BĐI là 1m); sông Bồ trạm Phú Ốc: 3,11m, trên BĐ II là 0,11m (BĐII là 3m).

Như vậy, tính đến chiều 19/11, trên địa bàn thành phố có 2 người chết có liên quan đến mưa lũ lần này là ông Ng. V. T (sinh năm 1975), trú phường Kim Trà như Huế ngày nay Online đã thông tin và bà Tr. T. V (sinh năm 1949), trú xã A Lưới 2 do đi bẻ măng trên rừng, khi đi qua suối thì bị nước lũ cuốn trôi.

Toàn thành phố có 457hộ/663 khẩu đi sơ tán, di dời do mưa lũ cũng đã trở về nhà. Tuy nhiên, đến 16h ngày 19/11, trên địa bàn toàn thành phố vẫn còn hơn 635 ngôi nhà bị ngập với độ sâu ngập từ 0,2m-0,3m. Hiện, các địa phương đang tiếp tục rà soát, thống kê để xác định cụ thể số lượng nhà bị ảnh hưởng và thiệt hại do mưa lũ gây ra. 

Tin, ảnh: PHONG ANH
Mưa lũgiảm2 người chếtTP. Huế.
