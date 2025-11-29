Điều tiết hồ chứa nước thủy điện Hương Điền để ứng phó với mưa lớn

Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền sẽ điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện qua tràn từ 18h30 ngày 3/12. Ảnh: Ngọc Minh

Theo đó, 18 giờ 30 phút chiều 3/12, Công ty cổ phần thủy điện Hương Điền phải điều chỉnh tăng lưu lượng vận hành điều tiết hồ chứa thủy điện qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 250-600m3/s.

Để đảm bảo an toàn, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế lưu ý, các xã, phường thuộc vùng hạ du hồ chứa nước thủy điện Hương Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói.

Mực nước hồ thủy điện Hương Điền lúc 14 giờ ngày 3/12 ở mứa +56,22m (mực nước dâng bình thường +58m), lưu lượng đến hồ 240m3/s, lưu lượng về hạ du 180m3/s.

Theo dự báo của Đài khí tượng Thủy văn TP. Huế, từ ngày 3-5/12, tại TP. Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa cả đợt phổ biến 100-200mm, có nơi trên 300mm.