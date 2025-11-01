Thần thờ sau cơn lũ kinh hoàng

Nhà cửa tang hoang sau cơn lũ dữ

Trận lũ kinh hoàng kéo dài 3 ngày đã khiến nhiều gia đình tay trắng, nhiều tài sản trôi theo dòng nước hoặc ngâm mình dài ngày trong nước lũ không thể sửa chữa lại được.

Ngày 1/11, sau 2 ngày trận lũ kinh hoàng rút đi, nhiều tuyến đường trung tâm TP. Huế vẫn còn dày đặc rác thải. Rác do lũ rút tấp vào lề đường cộng với rác bùn từ trong các nhà dân dọn rồi tập kết ra. Khắp nơi, cảnh người dân lấm lem bùn đất, tay cầm vòi xịt nước, tay cầm chổi gượng dậy dọn dẹp.

Trên tuyến đường Bà Triệu, một trong những con đường sầm uất hàng quán kinh doanh ngay sau lũ dữ, người dân không khỏi bất lực trước khung cảnh nhà cửa ngập sâu, hàng quán bị tàn phá nặng nề. Vừa trở về sau mấy ngày đi trú ngụ nhà người thân, anh Hoàng Phú đã không khỏi ngậm ngùi khi phải chứng kiến ngôi nhà thường ngày của mình tan tác sau mấy đêm lũ dữ. “Mất hết!” là hai từ ngắn gọn khi anh Phú nói về tình cảnh gia đình mình.

Từ trước sân đến phía sau chẳng khác gì một bãi chiếc trường. Tất cả bị đánh sập hoàn toàn. Toàn bộ máy giặt, ti vi, tủ lạnh và vô số phương tiện, đồ dùng sinh hoạt ngập chìm trong nước, gần như không thể sửa chữa được nữa. “Không ngờ nước lên cao đến thế. Biết nhà mình thấp nên đã kê đồ lên cao mức có thể. Nhưng càng kê nước càng đuổi theo. Nước lên đến mức không thể kê được nữa nên đành phải bỏ của đi trú ngụ nơi khác”, anh Phú ngậm ngùi.

Mực nước ngập trong nhà anh Phú sâu 1,8m ngoài ra khu vực này xe và ghe cứu hộ chạy qua chạy về liên tục, sóng đánh mạnh khiến nhiều vật dụng bị đánh xuống dưới dòng nước.

Chủ nhiều cửa hàng kinh doanh ngậm ngùi nhìn tài sản hư hỏng sau khi lũ rút

Cách đó không xa, chị Nhung - một hộ kinh doanh trên đường Trường Chinh cũng rơi vào cảnh tương tự. Sau mấy ngày lũ lớn không thể đến cửa hàng, khi quay trở lại mọi thứ hiện ra trước mắt ngoài sức tưởng tượng của chị. Toàn bộ cửa hàng kinh doanh áo quần của chị toang hoang, lẫn lộn trong đống bùn đất.

Chị Nhung kể lại, ban đầu khi hay tin cảnh báo nước lũ từ thượng nguồn về, chị đã chủ động kê toàn bộ đồ hàng lên cao chừng khoảng 4 tấc. Sau đó thấy mực nước không dừng lại, vì thế nước lên tới đâu chị lại cho kê cao lên tới đó. “Mình đã túc trực ở quán từ sáng sớm đến tận tối. Khi nước lên quá mạnh, mình đã nhờ người thân là thanh niên khỏe mạnh tiếp tục kê lên. Nhưng đến một mức không thể kê được nữa nên đành bất lực”, chị Nhung xót xa.

Sau lũ ngoài một số hàng nằm trên cao được cứu, còn lại phần nhiều chìm ngập trong nước. “Bây giờ chỉ còn cách bán rẻ, chứ không thể giặt lại được nữa, vì quá nhiều”, chị Nhung nói như khóc và cho biết thiệt hại đợt này hơn cả tỷ đồng.

Cũng là người kinh doanh nhỏ nhưng chưa bao giờ chị Sương - một người kinh doanh heo đất ở phường Vỹ Dạ rơi vào tình cảnh buồn như thế. Toàn bộ hàng ngàn con heo đất vừa nhập về để bán từ nay cho đến cuối năm gần như bị ngâm nước, hư hỏng toàn bộ.

Nước rút, nhìn vào đống hàng còn lấm lem bùn đất, chị Sương không khỏi xót xa. Là người sinh sau trận lũ lịch sử 1999, với chị Sương đây có lẽ là trận lũ lịch sử trong đời chị vì lần đầu tiên chứng kiến nhà cửa và hàng hóa kinh doanh chìm trong mênh mông biển nước.

“Heo chất theo từng thùng và được kê lên cao nhưng con nước quá dữ. Nó đánh sập, rồi cuốn đi khá nhiều”, chị Sương nói. Ngoài số heo bị cuốn đi, số còn lại sau khi lũ rút đã được kiểm tra cũng bị sứt mẻ, số còn nguyên thì ít nhưng vẫn khó có thể bán cho khách hàng.

“Giờ chỉ còn cách nhờ bà con hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó, vay mượn và gây dựng, chứ không biết làm gì hơn”, chị Sương nói.