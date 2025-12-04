Ứng phó với áp thấp nhiệt đới và mưa lớn

TP. Huế sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to từ ngày 10 đến 17/12

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và người dân thường xuyên theo dõi, cập nhật diễn biến ATNĐ, mưa lớn, gió mạnh trên biển trên các phương tiện thông tin đại chúng để chủ động phòng tránh.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự theo nhiệm vụ đã phân công, chủ động tổ chức kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện khắc phục hậu quả mưa lũ vừa qua; rà soát phương án ứng phó không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Thông báo cho chủ các phương tiện, thuyền trưởng tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ, gió mạnh trên biển để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp; tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động ứng phó với mưa lớn; rà soát, bổ sung phương án ứng phó mưa lớn, sạt lở đất.

Chủ các đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc vận hành hồ chứa, bảo đảm an toàn công trình và vùng hạ du; rà soát, xây dựng phương án vận hành, điều tiết cụ thể theo các kịch bản mưa dự báo trong thời gian từ ngày 10-17/12 và những ngày cuối tháng 12/2025; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống.