Chung cư “khát” nước sạch sau lũ

Cư dân chung cư Vicoland tranh thủ lấy nước tại tòa nhà C3

Sáng 1/11, tại tòa nhà C chung cư Vicoland (phường Vỹ Dạ, TP. Huế), nhiều hộ dân tập trung tranh thủ lấy nước sinh hoạt từ xe bồn chứa lưu động của Công ty Cổ phần Cấp nước Huế (HueWACO). Tranh thủ có nước sạch sau nhiều ngày gián đoạn, nhiều hộ dân huy động hết xô chậu trong nhà để ra lấy nước. Sau mưa lũ, việc bị gián đoạn cấp nước sạch từ các tòa nhà chung cư khiến sinh hoạt bị đảo lộn, đời sống cư dân ở đây gặp khó khăn.

Chị Nguyễn Thị N., một hộ dân ở tòa nhà A, chung cư Vicoland cho biết, từ sau lụt đến nay, các tòa nhà đều không có nước sạch để dùng khiến việc tắm rửa, nấu nướng của cư dân trong khu vực gặp khó khăn. Các hộ dân để phản ánh lên ban quản trị chung cư nhưng không có phản hồi nào. Trong khi đó, việc cấp nước tạm thời tại xe bồn của HueWACO thì các hộ dân phải đi xách nước từng xô chậu, di chuyển rất vất vả.

Theo HueWACO, sau lũ lụt hệ thống bơm, bể chứa của các tòa nhà chung cư bị bẩn phải súc rửa hoặc bị ngâm nước lũ hỏng dẫn đến cấp nước bị gián đoạn. Công ty cấp nước thông qua đồng hộ của các tòa nhà nên việc cấp nước bị gián đoạn nguyên nhân từ việc vận hành hệ thống bơm của ban quản trị các tòa nhà.

HueWACO cấp nước bằng xe bồn lưu động, tạm thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân

Để chủ động ứng phó với tình trạng gián đoạn cấp nước sau mưa lũ của các chung cư trên địa bàn, HueWACO đã triển khai phương án cấp nước bằng xe bồn lưu động, tạm thời phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng nặng như chung Vicoland, Xuân Phú. Theo đó, HueWACO chủ động điều động phương tiện, nhân lực, bố trí mỗi khu vực một xe bồn chứa 10m³ nước, đảm bảo cấp nước sinh hoạt tạm thời cho người dân.

Trong khi đó, đại diện Ban quản trị chung cư Vicoland cho rằng, việc không có nước sinh hoạt tại các tòa nhà là do phía HueWACO bơm không đủ áp lực. Theo đó, tòa nhà A, B, C1, C2, C3 chung cư Vicoland, bể cấp nước sinh hoạt được đặt trên tầng thượng của các tòa nhà 7 tầng và 9 tầng. Trong đó, tòa nhà A, B có bơm động lực để đẩy nước lên tầng thượng thì bể đã súc rửa xong và sẽ có nước trong ngày 1/11; riêng các tòa nhà C1, C2, C3 không có bơm động lực và nước sẽ được HueWACO tự đẩy lên tầng cao. Phía công ty cũng có hợp đồng cấp nước trực tiếp với các hộ dân, không qua đồng hồ tổng của các tòa nhà này.