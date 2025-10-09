  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Bảy, 01/11/2025 06:25

Ghi ở nơi con nước sông Bồ

HNN - Mấy ngày qua, người dân quanh thôn xóm ở xã Đan Điền vận động nhau đến từng nhà nuôi cá lồng trên sông Bồ để mua cá ủng hộ. Nhà mua vài con, có người chỉ mua một con, nhưng ai cũng bảo nhau: “Là để chia sẻ chút khó khăn với bà con nuôi cá”. Họ chỉ biết làm vậy, khi mà những ngày mưa lũ vừa qua đã khiến hàng chục tấn cá của người dân dọc sông Bồ chết trắng.

Thống kê thiệt hại số cá lồng chết do lũ ở xã Đan Điền để hỗ trợ người dânMột số đoạn ven sông Bồ xuất hiện dấu hiệu sạt lở nghiêm trọng

 Lãnh đạo xã Đan Điền thực địa cá chết do mưa lũ

Nỗi đau bên dòng nước bạc

Ngồi lặng bên bờ sông Bồ, nhìn xuống nơi từng có những lồng cá trắm cỏ, ông Hoàng Hữu Phước, thôn Hạ Lang, xã Đan Điền, ngậm ngùi: “Chỉ còn ít ngày nữa là tôi xuất bán cá. Bao năm gắn bó với con nước, lũ lụt nào cũng từng trải qua, nhưng đợt này thì chịu. Nước lên nhanh quá, kéo theo bùn phù sa đặc quánh làm cá sốc nước, chết nổi trắng cả mặt sông. Tôi mất 25 tấn cá trắm cỏ, coi như trắng tay…”. Giọng ông Phước nghẹn lại. Đó không chỉ là tài sản, mà là mồ hôi, công sức, là niềm hy vọng của cả gia đình sau gần một năm trời ăn ngủ cùng lồng cá.

Không riêng gì ông Phước, nhiều hộ nuôi cá lồng trên sông Bồ cũng lâm cảnh tương tự. Ông Lê Quang Hóa chia sẻ: “Gần 15 tấn cá diêu hồng chết vì lũ. Loại cá này được bà con thả nuôi vài năm trở lại đây, vốn mang lại hiệu quả kinh tế khá. Biết trước mưa lớn, nhưng nước lên nhanh quá, không kịp trở tay. Cá sốc nhiệt, sốc nước rồi chết hàng loạt…”.

Theo người dân có kinh nghiệm, yếu tố quyết định trong nuôi cá lồng chính là nguồn nước. Năm nay, con nước bạc đục, chảy xiết và thay đổi đột ngột khiến mọi sự chuẩn bị của người nuôi đều trở nên vô ích.

Ông Lê Quang Ghe, người có 9 lồng cá trắm cỏ buồn rầu: “Tui hứa với thằng con, bán lứa cá này sẽ mua cho hắn chiếc xe máy để đi học. Giờ thì chịu. Sức người không chống lại được ông trời…”.

Chính quyền và người dân cùng vào cuộc

Theo ông Lê Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã Đan Điền, toàn xã có 17 hộ nuôi cá lồng bị thiệt hại từ 1 tấn trở lên. Trong đó, hộ ông Hoàng Hữu Phước và Lê Quang Hóa chịu thiệt hại nặng nhất.

“Trắm cỏ, diêu hồng đã từng giúp nhiều hộ vươn lên khá giả. Họ sống, ăn, ngủ cùng cá. Vậy mà chỉ sau một trận lũ, bao công sức tan tành. Đau xót, tiếc nuối lắm chứ…”, ông Đức nói.

Chính quyền xã đã cử cán bộ xuống tận nơi thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kiểm kê thiệt hại, tổng hợp báo cáo gửi thành phố để đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời.

Ông Lê Ngọc Đức cho biết thêm: “Trước mắt, xã yêu cầu các hộ gia cố lại hệ thống lồng bè, theo dõi chặt diễn biến mưa lũ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản. Xã đã và đang vận động người dân, chủ vựa cá khẩn trương thu mua số cá còn lại cho bà con. Về lâu dài, địa phương kiến nghị UBND TP. Huế có chính sách hỗ trợ người dân”.

Trong nỗi lo mất trắng của người nuôi cá, ít nhiều có sự sẻ chia của bà con lối xóm. Bà Nguyễn Thị Hồng, một người dân trong xã, xúc động: “Nhìn cá chết hàng loạt mà thương quá. Thôi thì, mình không giúp được chi nhiều, chỉ biết mua ủng hộ họ vài con cá còn sống sót để san sẻ lúc hoạn nạn. Ở quê, bà con vẫn sống vậy, hoạn nạn thì cùng nhau giúp đỡ nhau thôi”.

Những hành động nhỏ nhưng thấm đẫm tình người ấy như sưởi ấm lòng những hộ đang gồng mình gánh chịu thiệt hại. Giữa mênh mông nước bạc, vẫn còn đó tình làng nghĩa xóm, thứ “vốn quý” nhất mà không cơn lũ nào cuốn trôi được.

Ông Nguyễn Ngọc Tiến, Chủ tịch UBND xã Đan Điền, khẳng định: Chính quyền đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường sau lũ: Chúng tôi chỉ đạo rất kỹ việc tiêu hủy cá chết hoặc tận dụng làm phân bón, tuyệt đối không để ô nhiễm nguồn nước. Mọi quy trình đều được giám sát chặt.

Theo dự báo, những ngày tới khu vực miền Trung, trong đó có TP. Huế, tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to. Nhưng người dân Đan Điền vẫn tin, sau cơn lũ dữ, họ sẽ lại gầy dựng từ đầu. Bởi nơi đây, bên dòng sông Bồ này, người dân đã quen đối mặt với nước lũ, và hơn hết, họ có niềm tin, nghị lực và sự sẻ chia của cộng đồng.

Dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng trong ánh mắt những người nuôi cá lồng, vẫn ánh lên một niềm hy vọng: Khi trời quang, nước rút, họ sẽ lại bắt tay dựng lại những giàn lồng mới, nuôi lại những mẻ cá khác như cách mà người dân Đan Điền vẫn luôn bền bỉ sống cùng con sông quê mình.

Bài, ảnh: ANH PHONG
 Từ khóa:
ghi ởcon nướcsông Bồxã Đan Điền
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Sông Bồ sạt lở, dân ở bất an

Mới đầu mùa mưa bão năm 2025 nhưng tình trạng sạt lở bờ sông Bồ, đoạn qua xã Quảng Thọ cũ (nay thuộc xã Quảng Điền) lại diễn biến phức tạp, khiến nhiều hộ dân thấp thỏm lo âu. Trước tình trạng này, chính quyền địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ đường sá, nhà cửa và tính mạng người dân. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tạm thời, về lâu dài, rất cần những dự án đầu tư kiên cố, căn cơ để ổn định đời sống của người dân ven sông.

Sông Bồ sạt lở, dân ở bất an
Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Bồ

Ngày 17/9, các lực lượng, phương tiện của xã Quảng Điền tiếp tục triển khai các công đoạn xử lý khẩn cấp những đoạn bị sạt lở, sụt lún ăn sâu vào tuyến đường bê tông ven sông Bồ, đoạn qua thôn Niêm Phò và thôn Phò Nam A (xã Quảng Thọ cũ), gây bất an cho người dân địa phương.

Khẩn trương gia cố các điểm sạt lở ven sông Bồ
Đại hội đại biểu Đảng bộ các xã Đan Điền, Bình Điền, Vinh Lộc:
Quyết tâm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội

Sáng 14/8, Đảng bộ các xã: Đan Điền, Bình Điền, Vinh Lộc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Lãnh đạo thành phố đã đến dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Quyết tâm tạo bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội
Dân vui khi có dự án khắc phục sạt lở bờ sông Bồ

Những ngày này, không khí tại tuyến bờ bắc sông Bồ, đoạn qua phường Phong Thái (sáp nhập từ các phường Phong An, Phong Hiền và xã Phong Sơn) trở nên rộn ràng. Dự án (DA) kè chống sạt lở kết hợp đường giao thông đang dần thành hình, không chỉ mang lại diện mạo mới cho địa phương, mà còn giúp người dân an tâm hơn khi mùa mưa lũ về.

Dân vui khi có dự án khắc phục sạt lở bờ sông Bồ

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top