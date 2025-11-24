Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền

Trên địa bàn TP. Huế rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to

Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Vùng biển TP. Huế có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4m.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi thông tin dự báo diễn biến của bão, mưa lớn; thông báo cho chủ các phương tiện, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để ứng phó, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND các xã, phường rà soát, bổ sung phương án ứng phó mưa lớn, sạt lở đất cho đợt mưa lớn sắp đến; các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện vận hành, điều tiết nước cụ thể, đảm bảo quy định.