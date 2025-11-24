  • Huế ngày nay Online
Chủ động ứng phó gió mạnh trên biển và mưa lớn trên đất liền

HNN.VN - Từ ngày 30/11-4/12, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường và hoàn lưu xa rìa phía Tây Bắc bão số 15, trên địa bàn TP. Huế rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to.

Trên địa bàn TP. Huế rải rác có mưa vừa, có nơi mưa to 

Tổng lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm. Vùng biển TP. Huế có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 2,5-4m.

Để chủ động, sẵn sàng ứng phó với mưa lớn từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, Ban Chỉ huy phòng thủ Dân sự TP. Huế đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; theo dõi thông tin dự báo diễn biến của bão, mưa lớn; thông báo cho chủ các phương tiện, chủ tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để ứng phó, thoát ra khỏi vùng nguy hiểm.

UBND các xã, phường rà soát, bổ sung phương án ứng phó mưa lớn, sạt lở đất cho đợt mưa lớn sắp đến; các chủ đập, hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện vận hành, điều tiết nước cụ thể, đảm bảo quy định.  

TÂM ANH
Thời tiết ngày 24/11: Không khí lạnh tăng cường gây rét sâu ở Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến sẽ tăng cường trong chiều và đêm nay. Đến tối và đêm 24/11, khối khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó lan sang Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh dần lên cấp 3-4, vùng ven biển cấp 4-5.

Thời tiết ngày 24 11 Không khí lạnh tăng cường gây rét sâu ở Bắc Bộ, mưa lớn tiếp diễn ở Trung Bộ
Mưa giảm, trời chuyển rét về đêm và sáng

Theo tin từ Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế, ngày 19/11, TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa ở vùng đồng bằng phổ biến 40-80mm, có nơi trên 120mm; vùng núi 70-150mm, có nơi trên 250mm. Đến ngày 20/11, mưa lớn giảm còn có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to.

Mưa giảm, trời chuyển rét về đêm và sáng
Chủ động, không chủ quan với mưa lũ

Do mưa lớn nên từ sáng sớm 17/11 trên địa bàn thành phố nhiều nơi đã bị ngập, chia cắt cục bộ, gây ảnh hưởng đến việc đi lại, đời sống sinh hoạt của người dân.

Chủ động, không chủ quan với mưa lũ

