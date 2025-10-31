  • Huế ngày nay Online
Sau ngày 5/11, mưa có xu hướng giảm nhanh

HNN.VN - Đây là dự báo của ngành chức năng sáng 1/11 về tình hình mưa lũ trên địa bàn TP. Huế.

Mưa lớn có nguy cơ cao gây ra lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố 

Theo đó, từ sáng sớm nay (1/11) đến sáng sớm 3/11, tại TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 400mm; vùng núi thuộc các xã, phường: A Lưới 1-5, Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, Phú Bài, Hưng Lộc, Phú Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô, Long Quảng, Nam Đông phổ biến từ 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Từ sáng 3/11 đến hết ngày 5/11, tại TP. Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ sau ngày 5/11, mưa có xu hướng giảm nhanh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối ở các phường, xã: A Lưới 1-5, Phong Điền, Bình Điền, Long Quảng, Nam Đông, Khe Tre, Phú Lộc, Lộc An, Chân Mây - Lăng Cô...

Ngoài ra, mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố. Đề phòng mưa với cường suất lớn trên 50mm/giờ và trên 150mm/6 giờ gây ngập lụt đô thị diện rộng trên toàn thành phố.

Thực tế cho thấy, trong 24 giờ qua, trên địa bàn TP. Huế có mưa, rải rác mưa vừa, có nơi mưa to. Tổng lượng mưa từ 03h00 ngày 31/10 đến 03h00 ngày 1/11 phổ biến 20-45mm, có nơi cao hơn: Bình Điền 57.8, Nam Đông 58.8mm, Thuận An 101mm.

Tin, ảnh: PHONG ANH
Từ 31/10 đến 9/11 khu vực đất liền TP. Huế có khả năng mưa to

Đài Khí tượng Thủy văn TP. Huế dự báo, từ ngày 31/10 đến 9/11/2025 do ảnh hưởng của không khí lạnh được bổ sung liên tục và nhiễu động đới gió Đông trên cao, ổn định nên trên khu vực đất liền TP. Huế có khả năng xuất hiện mưa to. Tổng lượng mưa từ ngày 31/10 đến ngày 9/11 phổ biến 500-700mm, có nơi trên 900mm.

Từ 31 10 đến 9 11 khu vực đất liền TP Huế có khả năng mưa to
Ứng phó lũ đặc biệt lớn, cả hệ thống vào cuộc

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia đã có công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương chủ động các biện pháp ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.

Ứng phó lũ đặc biệt lớn, cả hệ thống vào cuộc

