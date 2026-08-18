Mở không gian, tạo động lực để kinh tế tư nhân lớn mạnh

Đồng chí Vũ Hồng Quân, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phát biểu tại diễn đàn.

Tham dự phiên đối thoại có đồng chí Vũ Hồng Quân, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam.

Về phía TP. Huế có các đồng chí: Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Quang Tuấn, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố, cùng đại diện các sở, ban, ngành và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Hỏi thẳng, đáp đúng

Tại phiên toàn thể, những vấn đề DN đặt ra không còn dừng ở các kiến nghị chung, nhiều câu hỏi đi thẳng vào những vướng mắc phát sinh hằng ngày. Bà Dương Thị Công Lý, Giám đốc Công ty cổ phần Ngắm cảnh Việt Nam - Chi nhánh Huế nêu vấn đề từ hoạt động của xe buýt hai tầng thoáng nóc đang phục vụ khách du lịch.

Theo bà Dương Thị Công Lý, do đặc thù chiều cao, phương tiện phải bảo đảm tĩnh không đối với cây xanh, đường dây điện lực và viễn thông. Sau bão lũ hoặc sự cố thời tiết, đường dây có thể bị hạ thấp, cây xanh gãy, đổ, ảnh hưởng đến không gian lưu thông.

“DN tự xử lý thì có cơ quan không cho phép đụng đến cây xanh, đường dây. Nếu chờ cơ quan chức năng thì thời gian kéo dài”, bà Dương Thị Công Lý phản ánh, đồng thời đề nghị làm rõ trách nhiệm thuộc về DN hay cơ quan quản lý Nhà nước và đầu mối liên hệ khi xảy ra sự cố.

Đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Văn Thành, việc xử lý cây xanh, đường dây giăng ngang đường để bảo đảm tĩnh không cho xe lưu thông thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý, DN không phải tự xử lý. Khi xảy ra sự cố, DN có thể liên hệ Phòng Quản lý hạ tầng của Sở Xây dựng.

Với các sự cố liên quan đến đường dây viễn thông, đại diện cơ quan chuyên môn hướng dẫn DN phản ánh qua Hue-S. DN không cần tự xác định cơ quan chịu trách nhiệm; thông tin sẽ được chuyển đến đúng đơn vị quản lý. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Xuân Sơn cho biết, các trường hợp đường dây viễn thông sà xuống, giăng ngang đường được phản ánh qua Hue-S được cam kết xử lý dứt điểm trong vòng 24 giờ.

Một câu chuyện khác được bà Hồ Thị Ánh Ngọc, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất thương mại dịch vụ tinh dầu Ngọc Phương đặt ra là việc duy trì chứng nhận OCOP.

Sản phẩm của DN được công nhận OCOP 3 sao năm 2024 và đến năm 2026 phải thực hiện đánh giá lại. Tuy nhiên, với DN nhỏ và siêu nhỏ, chi phí thuê đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ là gánh nặng không nhỏ.

Bà Hồ Thị Ánh Ngọc kiến nghị, thành phố nghiên cứu bố trí kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ đánh giá, công nhận lại sản phẩm OCOP. Đây không chỉ là vấn đề chi phí mà còn liên quan trực tiếp đến khả năng duy trì giá trị thương hiệu sản phẩm trên thị trường.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường cho biết, Nhà nước hỗ trợ kinh phí lập hồ sơ, đánh giá OCOP lần đầu như một dạng “vốn mồi”; những lần đánh giá để công nhận lại sau 3 năm, DN phải chủ động thực hiện. Thành phố đang xây dựng cơ sở dữ liệu tại các địa phương để rà soát quỹ đất nhỏ lẻ, manh mún do cấp xã quản lý. Một số quỹ đất dự kiến được đưa vào diện thí điểm, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp, doanh nghiệp mới thành lập mượn hoặc thuê để sản xuất.

Tại phiên đối thoại, một kiến nghị khác cho thấy rõ nhu cầu thay đổi cách thức quản lý là đề xuất xây dựng “checklist" (bảng liệt kê các công việc, bước thực hiện cần chuẩn bị theo một trình tự nhất định) về thủ tục và cơ chế cảnh báo sớm đối với DN thực phẩm. DN nhỏ và siêu nhỏ gặp nhiều khó khăn khi phải thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, DN có thể mắc lỗi do chưa nắm đầy đủ quy định.

Đại diện cơ quan chức năng cho biết, hướng hỗ trợ đang được tính đến là cảnh báo sớm qua zalo, email hoặc tin nhắn SMS khi giấy chứng nhận sắp hết hạn, giúp DN chủ động thực hiện thủ tục gia hạn.

Đại diện doanh nghiệp nêu kiến nghị tại diễn đàn.

Đi đến cùng với từng kiến nghị

Tại diễn đàn, các kiến nghị của DN cũng tập trung vào những vấn đề thiết thực như: Công khai quỹ đất, liên thông dữ liệu, cải thiện tiếp cận tín dụng và xây dựng cơ chế thử nghiệm sản phẩm mới. DN cũng đề nghị thành phố xác định rõ đầu mối, quy trình và thời hạn xử lý; đồng thời tăng hỗ trợ startup, đổi mới sáng tạo, đầu tư hạ tầng nghiên cứu, kiểm nghiệm phục vụ sản xuất…

Phát biểu tại diễn đàn, đồng chí Vũ Hồng Quân, đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng, TP. Huế đang đứng trước cơ hội hình thành mô hình tăng trưởng dựa trên ba trụ cột: Di sản, công nghệ và dịch vụ chất lượng cao.

Theo đồng chí Vũ Hồng Quân, TP. Huế hiện có hơn 7.000 DN đang hoạt động, trong đó khoảng 98% là DN nhỏ và vừa, hơn 70% là DN siêu nhỏ. Vì vậy, bài toán không chỉ là tăng số lượng mà quan trọng hơn là giúp DN tồn tại, lớn mạnh và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Muốn vậy, thành phố cần tiếp tục giảm chi phí thời gian và tăng khả năng dự báo của môi trường đầu tư. “Với DN, thời gian cũng là vốn. Ngoài ra, việc DN biết hồ sơ đang ở khâu nào, cơ quan nào chịu trách nhiệm và thời hạn xử lý ra sao cũng là một cải cách có giá trị”, đồng chí Vũ Hồng Quân nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Cường giải đáp các kiến nghị của doanh nghiệp.

Theo đồng chí Hoàng Hải Minh, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế, trước phiên toàn thể, diễn đàn đã tổ chức 4 phiên chuyên đề, tập trung vào các nhóm vấn đề về đầu tư, đất đai, xây dựng, văn hóa, du lịch, thuế, tài chính, ngân hàng, chuyển đổi số và khởi nghiệp.

Theo đó, cộng đồng DN đặt hơn 100 câu hỏi; riêng tại hội trường tiếp tục phát sinh 26 câu hỏi trực tiếp. Các sở, ngành đã giải đáp 83/100 câu hỏi cùng 26 câu hỏi phát sinh.

Đồng chí Vũ Hồng Quân cho rằng, các kiến nghị cần được theo dõi, phân loại và thúc đẩy đến khi có kết quả cụ thể. Những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương cần được tổng hợp để đưa vào các phiên đối thoại với bộ, ngành Trung ương.

Về phía thành phố, đồng chí Hoàng Hải Minh khẳng định, TP. Huế sẽ tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy DN làm trung tâm; đẩy nhanh các dự án động lực, tạo quỹ đất sạch và triển khai hiệu quả Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

“Thành phố cam kết xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, ổn định. Sự thành công của DN chính là sự thành công của thành phố”, đồng chí Hoàng Hải Minh khẳng định.