Nâng cao năng lực số cho gần 250 cán bộ, công chức

Tham dự lớp tập huấn có gần 250 cán bộ, công chức.

Tham dự lớp bồi dưỡng có gần 250 cán bộ, công chức đại diện các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra, các Đảng ủy trực thuộc và Đảng ủy các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Hồ Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của việc triển khai 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Cụ thể hóa các chủ trương này, Thành ủy Huế đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/TU và Kế hoạch số 70-KH/TU xác định những nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo đột phá trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, gắn với công việc chuyên môn hằng ngày.

Đồng chí Hồ Thắng khẳng định, đội ngũ cán bộ làm công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy giữ vai trò nòng cốt trong triển khai, lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” và cụ thể hóa các chương trình, nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị. Vì vậy, việc chủ động nâng cao nhận thức, năng lực và kỹ năng số là yêu cầu cần thiết, góp phần khắc phục tình trạng lúng túng, hình thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

Đồng chí Hồ Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Huế truyền đạt chuyên đề đến các học viên.

Tại lớp bồi dưỡng, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề gồm: “Một số nhiệm vụ trọng tâm đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phong trào Bình dân học vụ số trên địa bàn thành phố Huế”; “Những vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng; một số kỹ năng ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác tham mưu của cán bộ cấp ủy” và “Ứng dụng AI và thực hành kỹ năng số dành cho cán bộ cấp ủy các cấp”.

Bên cạnh việc tiếp thu các nội dung chuyên đề, các đại biểu trao đổi, thảo luận trực tiếp với báo cáo viên về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại địa phương, đơn vị; đồng thời cập nhật các giải pháp, công cụ công nghệ mới, nhất là ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong xử lý văn bản, lưu trữ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác tham mưu.

Lớp bồi dưỡng góp phần hệ thống hóa những chủ trương, định hướng mới về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời trang bị cho đội ngũ cán bộ, công chức khối cơ quan Đảng những kỹ năng số thiết thực. Qua đó, tạo nền tảng để cán bộ chủ động tham mưu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số, góp phần đưa phong trào “Bình dân học vụ số” lan tỏa sâu rộng, phục vụ hiệu quả yêu cầu phát triển của thành phố.