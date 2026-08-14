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Chủ tịch HĐQT MB: Biến bài toán thực tiễn thành những mô hình có sức cạnh tranh quốc tế

HNN.VN - Theo ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, Việt Nam đang đứng trước thời điểm thuận lợi để tận dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo ra bước đột phá về năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia. Chia sẻ tại phiên khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo toàn cầu Việt Nam 2026 (VGIC 2026) ngày 29/7 với chủ đề “Công nghệ tương lai - Bước nhảy số Việt Nam”, ông nhấn mạnh công nghệ cần được bắt đầu từ những vấn đề thực tế và hướng đến việc tạo ra giá trị cụ thể cho xã hội. Chủ tịch HĐQT MB đồng thời kêu gọi cộng đồng tri thức quốc tế, các nhà khoa học, startup và doanh nghiệp công nghệ đưa các sáng kiến đến Việt Nam để phối hợp cùng MB nghiên cứu, thử nghiệm và hiện thực hóa những giải pháp phù hợp với thực tiễn.

Chia sẻ từ hành trình chuyển đổi của MB, ông Lưu Trung Thái cho biết cách đây khoảng 10 năm, ngân hàng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh rất lớn từ các tổ chức có quy mô vượt trội về mạng lưới, nhân sự và nguồn lực. Thay vì đi theo lối mòn, từ năm 2018 MB lựa chọn chiến lược phát triển dựa trên nền tảng số, hướng tới xây dựng một ngân hàng tinh gọn nhưng có thể phục vụ quy mô khách hàng lớn, vận hành liên tục 24/7 và không ngừng nâng cao năng suất lao động. Theo ông, chính quá trình kiên trì giải quyết những bài toán thực tiễn trong gần một thập kỷ đã tạo nên năng lực cạnh tranh mới của MB, trong đó chìa khóa là xác định đúng bài toán, kết hợp với ý tưởng và công nghệ phù hợp.

 Ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB phát biểu tại Lễ khai mạc Diễn đàn Đổi mới sáng tạo Việt Nam toàn cầu 2026 (VGIC 2026).

Theo Chủ tịch HĐQT MB, Việt Nam nói chung và MB nói riêng vẫn còn rất nhiều bài toán lớn trong các lĩnh vực dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa, phát triển hệ sinh thái số và nâng cao năng suất lao động cần được giải quyết. Đây cũng là cơ hội để các chuyên gia, nhà khoa học, startup và doanh nghiệp công nghệ cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp mới. MB sẵn sàng trở thành môi trường để các ý tưởng được nghiên cứu, thử nghiệm và kiểm chứng trên thực tiễn; đồng thời đồng hành về nguồn lực, kết nối đối tác và đầu tư cho những sáng kiến có giá trị.

Với nền tảng phục vụ gần 40 triệu khách hàng, xử lý khoảng 15 tỷ giao dịch trong năm 2025 và dự kiến khoảng 20 tỷ giao dịch trong năm 2026, MB có điều kiện để các mô hình, thuật toán và giải pháp công nghệ nhanh chóng được hoàn thiện, triển khai trên quy mô lớn, không chỉ trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng mà còn ở các dịch vụ Beyond Banking.

Theo Chủ tịch HĐQT MB, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành nơi thử nghiệm các mô hình, dự án và công nghệ mới trước khi mở rộng ra thị trường quốc tế. Theo ông, những sáng kiến được kiểm chứng thành công từ các bài toán thực tiễn tại Việt Nam và trong hệ sinh thái MB sẽ có nhiều cơ hội phát triển trên quy mô khu vực và toàn cầu. Tinh thần sẵn sàng thử nghiệm những mô hình mới sẽ góp phần mở ra những không gian phát triển mới cho doanh nghiệp và nền kinh tế, đồng thời đưa các mô hình đổi mới sáng tạo của Việt Nam vươn ra thế giới.

MB - Sẵn sàng chào đón những ý tưởng đổi mới sáng tạo từ tri thức toàn cầu

Thông qua việc đồng hành cùng VGIC 2026, MB mong muốn kết nối tri thức toàn cầu với những bài toán và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam; tạo môi trường để các chuyên gia, nhà khoa học, startup và doanh nghiệp công nghệ cùng nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển các giải pháp đổi mới sáng tạo. MB sẵn sàng đồng hành về nguồn lực, dữ liệu, năng lực triển khai và kết nối đối tác nhằm đưa các sáng kiến từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn, từ ý tưởng đến hàng chục triệu người dùng.

 Theo Chủ tịch HĐQT MB, công nghệ chỉ thực sự có ý nghĩa khi xuất phát từ những bài toán thực tiễn và được chuyển hóa thành giá trị cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

Với nền tảng công nghệ, dữ liệu, năng lực tài chính và hệ sinh thái phục vụ gần 40 triệu khách hàng, MB có điều kiện để các sáng kiến nhanh chóng được kiểm chứng, hoàn thiện và triển khai trên quy mô lớn. Đây cũng là lợi thế để rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến ứng dụng thực tiễn, góp phần nâng cao năng suất lao động và tạo ra giá trị thiết thực cho người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế.

MB sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, startup và cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước; đồng hành về nguồn lực, dữ liệu và năng lực triển khai nhằm thúc đẩy quá trình chuyển hóa các sáng kiến thành những giải pháp có khả năng ứng dụng trên quy mô lớn, góp phần tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế.

Kết nối tri thức toàn cầu vì một Việt Nam đổi mới sáng tạo

VGIC 2026 diễn ra trong hai ngày 29-30/7/2026 tại Trung tâm Khởi nghiệp sáng tạo TP.HCM (SIHUB), do AVSE Global chủ trì tổ chức với chủ đề "Future Tech - Vietnam's Digital Leap". Diễn đàn quy tụ các nhà hoạch định chính sách, chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp, startup, quỹ đầu tư và cộng đồng trí thức Việt Nam trên toàn cầu nhằm kết nối nguồn lực, thúc đẩy hợp tác và chuyển hóa các sáng kiến công nghệ thành giá trị cho sự phát triển của Việt Nam.

 Đại diện MB cùng các đối tác tham gia Lễ ra mắt Vietnam Innovation & Policy Labs trong khuôn khổ VGIC 2026.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là mô hình SMART Nation, tập trung vào bốn trụ cột Smart Data, Smart People, Smart Business Processes và Smart Technology, đồng thời thúc đẩy hợp tác trong năm lĩnh vực chiến lược gồm Semiconductor, Mobility, AI, Robotics và Telecommunications, hướng tới hình thành những động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế số.

Với định hướng trở thành doanh nghiệp số, tập đoàn tài chính dẫn đầu, MB sẽ tiếp tục đầu tư phát triển nền tảng công nghệ, dữ liệu và hệ sinh thái số; mở rộng hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp công nghệ, startup và cộng đồng chuyên gia trong và ngoài nước nhằm thu hút các nguồn lực đổi mới sáng tạo, cùng phát triển các giải pháp có khả năng triển khai trên quy mô lớn, góp phần xây dựng một Việt Nam đổi mới sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững.

 Từ khóa:
bài toánthực tiễnmô hìnhsức cạnh tranh quốc tế
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