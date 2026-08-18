CHÍNH SÁCH AI: Các nước trong khu vực tăng tốc đầu tư cho AI

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Đầu tư lớn cho hạ tầng AI

Nhật Bản đang xúc tiến một dự án trung tâm dữ liệu AI tại tỉnh Akita với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỷ yen (12,5 tỷ USD), hướng tới vận hành từ năm 2030. Trung tâm có công suất tiếp nhận điện tối đa 500 MW và quy mô đầu tư có thể tiếp tục tăng thêm hàng nghìn tỷ yen tùy nhu cầu và kế hoạch mở rộng.

Dự án không chỉ nhằm bổ sung năng lực tính toán. Chính quyền địa phương muốn lấy trung tâm dữ liệu làm hạt nhân thu hút doanh nghiệp, nhân lực và hoạt động nghiên cứu AI về Akita, đồng thời tạo điều kiện phát triển các lĩnh vực như xe tự hành, thiết bị bay không người lái và hỗ trợ các startup AI tiếp cận máy chủ với chi phí thấp.

Hàn Quốc đặt ra tham vọng lớn hơn khi thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái trung tâm dữ liệu AI với tổng công suất mục tiêu 18,4 GW, tương ứng quy mô đầu tư tiềm năng khoảng 1.200.000 tỷ won, tương đương 847 tỷ USD. Chính phủ nước này đã thành lập Liên minh Trung tâm dữ liệu AI theo mô hình hợp tác công - tư, quy tụ hơn 400 doanh nghiệp và tổ chức.

Một mục tiêu quan trọng của Seoul là tạo thị trường cho công nghệ trong nước và giảm phụ thuộc vào nước ngoài. Các doanh nghiệp Hàn Quốc đang mở rộng hoạt động từ điện toán đám mây AI, vận hành trung tâm dữ liệu đến công nghệ làm mát. Chính phủ kỳ vọng quá trình này sẽ giúp hình thành các sản phẩm có khả năng xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước.

Đưa AI sâu hơn vào nền kinh tế

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, một xu hướng nổi bật khác là mở rộng AI vào các ngành kinh tế và hoạt động quản lý.

Trung Quốc đang thúc đẩy ứng dụng AI, robot, thiết bị bay không người lái và công nghệ vệ tinh trong lĩnh vực an toàn và ứng phó khẩn cấp. AI được định hướng sử dụng để nhận diện rủi ro, dự báo và phát hiện nguy cơ, đánh giá thiên tai cũng như hỗ trợ ra quyết định; trong khi robot và thiết bị không người lái được phát triển để hoạt động trong những môi trường phức tạp, nguy hiểm.

Thái Lan lại đặt AI trong chiến lược nâng cấp nền công nghiệp và nông nghiệp. Nước này hướng tới các hoạt động có giá trị cao hơn như đóng gói bán dẫn tiên tiến, tự động hóa công nghiệp, hạ tầng dữ liệu và thiết kế chip, đồng thời đẩy nhanh ứng dụng sản xuất thông minh và tăng khả năng tham gia của doanh nghiệp vừa và nhỏ vào chuỗi cung ứng AI.

Trong nông nghiệp, Thái Lan chủ trương tích hợp AI với IoT, tự động hóa và robot để phát triển nông nghiệp chính xác, nâng năng suất, giảm lãng phí và tiêu thụ năng lượng, cải thiện truy xuất nguồn gốc và gia tăng giá trị sản xuất.

Từ ứng dụng AI đến xây dựng năng lực quốc gia

Malaysia đang đi xa hơn với mục tiêu trở thành một "quốc gia AI" vào năm 2030. Nước này đã thành lập AI Malaysia trên cơ sở nâng cấp và thể chế hóa Văn phòng AI Quốc gia, với nhiệm vụ kết nối hoạch định chính sách với triển khai, giám sát các sáng kiến AI lớn, xây dựng khuôn khổ quản trị và tiêu chuẩn, đồng thời điều phối hợp tác quốc tế.

AI Malaysia trước mắt tập trung vào các lĩnh vực then chốt như nông nghiệp, giao thông và y tế. Song song với hoàn thiện thể chế, Chính phủ Malaysia đặt mục tiêu mở rộng khả năng tiếp cận và ứng dụng AI trong xã hội, bảo đảm công nghệ có chi phí hợp lý và phục vụ được nhiều tầng lớp dân cư.

Ở cấp độ khu vực, hợp tác AI giữa Trung Quốc và ASEAN cũng đang chuyển từ trao đổi công nghệ và các dự án riêng lẻ sang hợp tác có tính hệ thống hơn. Các hướng được đề xuất trải rộng từ nghiên cứu và phát triển, sản xuất thông minh, nông nghiệp, quản trị đô thị đến đào tạo nhân lực, xây dựng tiêu chuẩn và quản trị AI.

Những động thái này cho thấy cuộc đua AI trong khu vực đang mở rộng từ phát triển công nghệ sang xây dựng hạ tầng tính toán, huy động vốn đầu tư, phát triển năng lực doanh nghiệp trong nước và đưa AI vào các ngành kinh tế cụ thể. AI vì thế ngày càng được đặt trong bài toán rộng hơn về năng suất, năng lực công nghiệp và sức cạnh tranh của mỗi nền kinh tế.