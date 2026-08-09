Hoàn thiện hạ tầng, tạo động lực phát triển khu kinh tế, công nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Thu hút hơn 152.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hệ thống hạ tầng tại các khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, CN) trên địa bàn thành phố tiếp tục được đầu tư, nâng cấp theo hướng đồng bộ.

Đến nay, các KKT, CN có 203 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký hơn 152.000 tỷ đồng; trong đó 139 dự án đã đi vào hoạt động. Trong 7 tháng đầu năm 2026, doanh thu từ hoạt động kinh doanh đạt khoảng 32.000 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 730 triệu USD, nộp ngân sách khoảng 4.200 tỷ đồng và tạo việc làm cho hơn 46.700 lao động.

Tại KKT Chân Mây - Lăng Cô, các tuyến giao thông chính, hệ thống cảng biển, kho bãi, logistics, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải và các khu tái định cư được quan tâm triển khai. Cảng Chân Mây hiện có 3 bến với 4 cầu cảng đã đưa vào khai thác; các bến cảng mới, khu dịch vụ logistics và hạ tầng sau cảng đang tiếp tục được đầu tư.

Đối với cụm công nghiệp, thành phố đã thành lập 12 cụm với tổng diện tích hơn 405 ha. Năm cụm đang hoạt động đã thu hút 131 dự án, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 73%, giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động. Thành phố tiếp tục kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp theo quy hoạch nhằm tạo thêm quỹ đất sản xuất và thu hút dự án mới.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành tập trung trao đổi về tiến độ lập và điều chỉnh quy hoạch; đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng kết nối; công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư; lựa chọn nhà đầu tư hạ tầng; cân đối nguồn lực và tháo gỡ thủ tục cho một số dự án còn vướng mắc. Các đơn vị cũng đề xuất tăng cường phối hợp liên ngành, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư.

UVTV Thành ủy, Trưởng ban Quản lý các Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Phan Quý Phương phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh, Huế không chỉ có lợi thế về văn hóa và du lịch mà còn có tiềm năng lớn để phát triển công nghiệp gắn với cảng biển và logistics. Phía Bắc liên kết với hệ thống cảng Mỹ Thủy và tuyến vận tải hàng hóa từ Lào ra biển; phía Nam kết nối thuận lợi với cảng Đà Nẵng; còn Chân Mây là cảng nước sâu có điều kiện tự nhiên thuận lợi, vùng hậu phương rộng, quỹ đất lớn và khả năng phát triển đồng bộ công nghiệp, dịch vụ và du lịch. Tuyến đường bộ qua hầm Hải Vân tiếp tục tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa giữa Huế và Đà Nẵng, góp phần hình thành chuỗi logistics và sản xuất liên kết trong khu vực.

“Phát triển công nghiệp là giải pháp quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng tỷ trọng công nghiệp, tạo việc làm và thúc đẩy các ngành dịch vụ hỗ trợ. Vì vậy, thành phố phải tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm cho Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô”, Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh khẳng định.

Rà soát hạ tầng chiến lược

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh yêu cầu Ban Quản lý KKT, CN thành phố rà soát toàn bộ các tuyến kết nối trong khu vực Chân Mây - Lăng Cô, xác định những tuyến thực sự cấp thiết đến năm 2030 để đề xuất đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đối với cấp nước, thành phố yêu cầu rà soát tổng thể nguồn nước, năng lực cung cấp và khả năng đáp ứng nhu cầu phát triển của khu kinh tế trong từng giai đoạn; đồng thời chủ động tính toán phương án bổ sung nguồn và mở rộng công suất khi cần thiết.

Về môi trường, cần tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải phù hợp với tốc độ phát triển của khu kinh tế; đồng thời đẩy mạnh phân loại rác tại nguồn nhằm giảm áp lực cho hệ thống xử lý hiện có.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Trí Thanh đánh giá, hệ thống cảng Chân Mây là hạ tầng đầu mối có ý nghĩa chiến lược. Hiện, các bến tiếp nhận tàu 70.000 tấn đang được triển khai nhưng về lâu dài phải hướng tới phát triển cảng nước sâu có khả năng tiếp nhận tàu tải trọng lớn hơn theo quy hoạch.

Giám đốc Sở Công Thương Đặng Hữu Phúc thông tin về sự phát triển của các cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố.

Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các bến số 4 và số 5 sau khi vướng mắc liên quan đến đường ống dẫn dầu cơ bản được tháo gỡ; đồng thời khẩn trương hoàn thiện thủ tục kêu gọi đầu tư bến số 6.

“Đối với bến số 7 và số 8, thành phố sẽ tổ chức đấu thầu rộng rãi và nghiên cứu lựa chọn một nhà đầu tư đủ năng lực thực hiện đồng bộ cả hai bến, tránh tình trạng nhiều nhà đầu tư cạnh tranh phí và dịch vụ gây khó khăn cho khai thác cảng”, đồng chí Lê Trí Thanh yêu cầu.

Lãnh đạo thành phố cũng đề nghị các đơn vị liên quan cần nghiên cứu đầu tư bến chuyên dùng cho khí, nhiên liệu cùng hệ thống kho và đường ống đi kèm; đồng thời quy hoạch riêng bến tàu du lịch quy mô lớn, đầu tư đồng bộ và tách biệt với khu bến hàng hóa. Xây dựng phương án tạo quỹ đất từ nguồn thu sử dụng đất và phát triển các khu đô thị, thương mại, dịch vụ gắn với khu vực cảng. Khi triển khai dự án, cần bố trí đồng bộ khu nhà ở và dịch vụ phục vụ chuyên gia, người lao động.

Đối với việc tái định cư, thành phố yêu cầu khẩn trương xây dựng phương án tổng thể quỹ đất cho toàn bộ khu vực Chân Mây - Lăng Cô, đáp ứng đồng thời nhu cầu của các dự án đầu tư công và dự án của doanh nghiệp. Đây được xem là điều kiện bắt buộc để bảo đảm tiến độ giải phóng mặt bằng và thu hút các nhà đầu tư chiến lược trong thời gian tới.