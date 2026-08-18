Bồi dưỡng giáo viên theo yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục

Việc sử dụng sáo Recorder và kèn phím giúp đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học âm nhạc

Nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng sử dụng nhạc cụ có ý nghĩa quan trọng trong đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc theo Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018. Việc sử dụng sáo Recorder và kèn phím giúp đa dạng hóa hình thức tổ chức dạy học, tăng cường thực hành, biểu diễn và tạo cơ hội để học sinh phát huy tính chủ động, sáng tạo.

Tại lớp tập huấn, các báo cáo viên tập trung hướng dẫn nội dung tổ chức dạy học âm nhạc cấp THCS, THPT theo Chương trình GDPT 2018, đồng thời hướng dẫn giáo viên kỹ thuật sử dụng sáo Recorder và kèn phím. Với sáo Recorder, giáo viên được thực hành các kỹ thuật cơ bản, như cách cầm, bấm, thổi và luyện tập; trong quá trình thực hành, báo cáo viên trực tiếp hướng dẫn, chỉnh sửa những kỹ thuật chưa chính xác.

Đối với kèn phím, giáo viên được hướng dẫn kỹ thuật sử dụng và cách khai thác nhạc cụ trong tổ chức các hoạt động thực hành âm nhạc. Trên cơ sở nội dung được hướng dẫn, giáo viên chủ động luyện tập, trao đổi, phối hợp theo nhóm và thực hành một số bài nhạc ngay tại lớp tập huấn.

Việc kết hợp giữa hướng dẫn chuyên môn và thực hành trực tiếp giúp giáo viên vừa củng cố kỹ năng sử dụng nhạc cụ, vừa tiếp cận cách tổ chức hoạt động âm nhạc phù hợp cho học sinh. Qua đó, giáo viên có thêm kinh nghiệm hướng dẫn học sinh làm quen với nhạc cụ, luyện tập theo nhóm và tổ chức các hoạt động thực hành, biểu diễn sinh động trong giờ học.

Thông qua tập huấn, đội ngũ giáo viên Âm nhạc có thêm cơ hội trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và phương pháp tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tế. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao năng lực giáo viên, từng bước đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học âm nhạc cấp THCS, THPT, đáp ứng yêu cầu triển khai Chương trình GDPT 2018.

Chuẩn bị cho năm học 2026-2027, dịp này, Sở GD&ĐT cũng tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai thí điểm Chương trình giáo dục mầm non (GDMN) với sự tham gia của cán bộ quản lý, giáo viên 15 cơ sở GDMN trên địa bàn thành phố.

Cơ sở mầm non độc lập Hành Trình Của Em (Safari Kid), một trong những đơn vị thực hiện thí điểm chương trình mới

Tại lớp tập huấn, cán bộ quản lý, giáo viên được chuyên gia của Bộ GD&ĐT hướng dẫn, trao đổi những nội dung trọng tâm về mục tiêu, quan điểm xây dựng Chương trình GDMN thí điểm; những điểm mới, yêu cầu cần đạt và phương thức tổ chức thực hiện tại các cơ sở giáo dục. Nội dung tập huấn cũng tập trung vào xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường, đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực của trẻ.

Bên cạnh nội dung lý thuyết, chương trình dành thời gian để cán bộ quản lý, giáo viên thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chuẩn bị triển khai tại cơ sở. Qua đó, đội ngũ có thêm cơ hội làm rõ những vấn đề phát sinh, nâng cao năng lực chuyên môn và thống nhất cách tiếp cận trong tổ chức thực hiện chương trình.

Việc tổ chức tập huấn được Sở GD&ĐT xác định là bước chuẩn bị quan trọng, giúp đội ngũ tại các cơ sở tham gia thí điểm nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới và yêu cầu của chương trình. Từ đó, chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm triển khai Chương trình GDMN thí điểm đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra.

Năm học 2026-2027, Chương trình GDMN mới được Bộ GD&ĐT triển khai thí điểm tại 34 tỉnh, thành trên cả nước với tổng số 510 cơ sở GDMN tham gia. Tại TP. Huế, chương trình được triển khai thí điểm tại 15 trường mầm non thuộc các xã, phường như Thuận Hóa, Phú Bài, Kim Trà, Phong Điền, Phú Vang, Bình Điền, A Lưới 2...