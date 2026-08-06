Hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh

Sản xuất ống nhựa tại Công ty cổ phần nhựa Hoa Sen, Tập đoàn Hoa Sen. (Ảnh: ĐỨC HUY)

Nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, trình Quốc hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ nhất.

Đề xuất giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo dự thảo Nghị quyết, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm, áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm 2026-2027.

Lý giải cho mức đề xuất này, cơ quan soạn thảo Nghị quyết là Bộ Tài chính cho biết, đến nay, nhiều chính sách tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đang được triển khai (giảm thuế giá trị gia tăng đối với hầu hết các mặt hàng; giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay; miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và miễn, giảm hơn 40 loại phí và lệ phí khác). Cụ thể, theo chính sách thuế hiện hành, hộ, cá nhân kinh doanh có doanh thu đến 1 tỷ đồng/năm được miễn thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng. Doanh nghiệp cũng đang được thụ hưởng một số chính sách ưu đãi như miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp có tổng doanh thu đến 1 tỷ đồng/ năm; doanh nghiệp có tổng doanh thu năm không quá 50 tỷ đồng chuyển đổi từ hộ kinh doanh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 2 năm liên tục từ khi có thu nhập chịu thuế; doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 3 năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu...

Tuy nhiên trong bối cảnh chính sách giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống 8% đã phát huy tốt vai trò điều tiết tiêu dùng, tối ưu hóa chi phí sản xuất, kinh doanh, nhưng sẽ hết hiệu lực vào cuối năm 2026, việc bổ sung chính sách giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp như đề xuất tại dự thảo Nghị quyết sẽ có tác dụng hỗ trợ trực tiếp các hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ giữ lại nguồn lợi nhuận để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập khả dụng để người dân có điều kiện nâng cao chất lượng cuộc sống, tiêu dùng và tích lũy hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đánh giá tác động đến thu ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính cho biết, dự kiến tính tổng số giảm thu ngân sách năm 2026 khoảng 3.191 tỷ đồng; tổng số giảm thu ngân sách năm 2027 khoảng 3.510 tỷ đồng. Về lâu dài, khi doanh nghiệp và cá nhân phát triển sẽ đóng góp trở lại cho ngân sách ổn định và bền vững hơn. Việc giảm thuế đối với hộ kinh doanh sẽ góp phần giảm trực tiếp vào số thuế phải nộp, có thêm nguồn lực tái đầu tư, mở rộng sản xuất, gia tăng thu nhập. Đối với doanh nghiệp được giảm thuế sẽ góp phần điều chỉnh giá bán sản phẩm, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh.

Theo Thứ trưởng Tài chính Cao Anh Tuấn, tính chung 7 tháng năm 2026, các chính sách tài khóa hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thông qua miễn, giảm, gia hạn thuế, phí và tiền thuê đất đạt khoảng 173.600 tỷ đồng, góp phần cải thiện dòng tiền và giảm áp lực tài chính cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó còn giảm khoảng 4.400 tỷ đồng chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, tương ứng mức giảm khoảng 51% so với năm 2024 nhờ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số như dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ thuế điện tử, VNeID, hóa đơn điện tử…

Động lực cho tăng trưởng kinh tế

Tiến sĩ Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam nhận định, đề xuất của Chính phủ về giải pháp giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tại thời điểm hiện nay là rất đúng đối tượng và kịp thời. Thực tế, đây là khu vực sản xuất, kinh doanh có số lượng rất đông đảo nhưng sức cạnh tranh còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn về cả tiếp cận nguồn lực và thị trường đầu ra. Nếu được miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp, chi phí đó sẽ ở lại ngay trong dòng tiền kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực tài chính, gia tăng nguồn lực phục hồi và đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Quan trọng hơn, nếu việc giảm thuế đi cùng chính sách kế toán đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí tuân thủ, có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp đang tạm đóng cửa quay lại thị trường tìm cơ hội đầu tư mới.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Xuân Hải, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và phát triển Ngọc Diệp cho biết, chính sách miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí cho người dân và doanh nghiệp thời gian qua đã góp phần giảm bớt khó khăn cho người kinh doanh trong bối cảnh chi phí đầu vào gia tăng và thị trường đầu ra suy giảm và nhiều biến động. Theo ông Hải, trong thực tế, cộng đồng sản xuất, kinh doanh đang trải qua giai đoạn rất khó khăn, trong đó, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, vận tải gặp nhiều bất lợi hơn so với các lĩnh vực khác. Ngoài ra, việc thay đổi phương pháp nộp thuế từ thuế khoán sang kê khai cũng tác động lớn đến các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ, nhất là trong phương pháp kế toán. Do đó, ông Hải kỳ vọng, cùng với chính sách giảm thuế, điều quan trọng là phải đơn giản hóa quy trình, phương thức nộp thuế và tăng cường các biện pháp hỗ trợ phù hợp với thực tiễn kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trước đây, giải pháp giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp đã được Chính phủ, Quốc hội thực hiện tại những thời điểm cấp bách nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội (năm 2008- 2009); hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19… Đại biểu Quốc hội Trần Hoàng Ngân (Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh) nhận định: Đặt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp khó lường, nhất là đối với biến động giá năng lượng, chi phí logistics làm gia tăng chi phí đầu vào cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và hộ kinh doanh, việc Chính phủ trình Quốc hội xem xét thông qua Nghị quyết về giảm thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm này là cần thiết và hợp lý nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất, kinh doanh, từ đó bảo đảm tính kịp thời để thực hiện kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế. Tuy nhiên, cơ quan soạn thảo có thể xem xét tính đồng bộ với các chính sách hỗ trợ khác, như chính sách thuế VAT, chính sách miễn, giảm thuế, phí khác để gia tăng mức độ bao phủ đối với các đối tượng được thụ hưởng, từ đó giúp nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tiếp cận chính sách ưu đãi tài khóa, tiếp tục duy trì hoạt động của khu vực sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng hai con số.

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