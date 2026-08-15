Chủ động kịch bản ứng phó biến động kinh tế

Dự án Trung tâm hội nghị và triển lãm APEC tại Phú Quốc, tỉnh An Giang đang được đẩy nhanh tiến độ. (Ảnh: NGUYỄN THƯƠNG)

Tại Nghị quyết số 216/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 ban hành ngày 6/8/2026, Chính phủ một lần nữa yêu cầu các bộ, ngành, địa phương phấn đấu hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt từ 10% trở lên.

“Đầu tàu” kinh tế tăng tốc

Theo đó, sáu tháng cuối năm phải tập trung thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp để phấn đấu tăng trưởng khoảng 11,7%, phát huy vai trò “đầu tàu” của các vùng kinh tế, cực tăng trưởng, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Đồng Nai...

Từ kết quả tăng trưởng 8,22% đạt được trong sáu tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã rà soát, cập nhật, điều chỉnh kịch bản điều hành phấn đấu tăng trưởng 13,44% trong sáu tháng cuối năm để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm từ 11% trở lên. Cùng với đó là khẩn trương rà soát toàn diện các động lực tăng trưởng, xây dựng kịch bản tăng trưởng chi tiết theo từng quý, từng tháng; lượng hóa mức đóng góp của từng ngành, lĩnh vực, dự án trọng điểm, từng nguồn lực phát triển để có mức tăng trưởng GRDP đạt khoảng 12,5% trong quý III và khoảng 14,3% trong quý IV. Đáng lưu ý, Ủy ban nhân dân thành phố cũng giao đơn vị chức năng thường xuyên cập nhật các yếu tố có thể tác động đến kết quả thực hiện phát triển kinh tế-xã hội theo mục tiêu đã điều chỉnh.

Về phía các bộ, ngành cũng đang dồn sức tăng tốc phát triển kinh tế, hướng đến mục tiêu tăng trưởng hai con số gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Bộ Công thương yêu cầu toàn ngành có các giải pháp đột phá nhằm bù đắp phần còn thiếu của các chỉ tiêu tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành và vượt các mục tiêu được Chính phủ giao. Trong đó, tập trung vào các chỉ tiêu chưa đạt trong nửa đầu năm, gồm tổng công suất nguồn điện; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP), tăng trưởng thương mại điện tử B2C và tỷ lệ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng.

Đáng chú ý, công tác điều hành được yêu cầu thực hiện theo hướng linh hoạt và chủ động hơn, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các địa phương, doanh nghiệp, dự án trọng điểm còn dư địa tăng trưởng. Từ đó, kịp thời đề xuất giải pháp khi xuất hiện nguy cơ không hoàn thành mục tiêu, không chờ đến đánh giá định kỳ.

Về phía Bộ Tài chính cũng đã tham mưu trình Chính phủ ban hành các kịch bản điều hành chi tiết để chủ động, linh hoạt ứng phó mọi diễn biến bất ngờ của thị trường. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện nhiều nhóm giải pháp đồng bộ, trọng tâm là các chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất, phí và lệ phí; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công; quyết tâm thu ngân sách nhà nước cả năm vượt ít nhất 10% so với năm 2025…

Thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới

Gần đây, trên các diễn đàn kinh tế đã xuất hiện câu hỏi về nguy cơ cán cân thương mại đảo chiều khi nhập siêu bảy tháng đầu năm đã lên đến 20,52 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 10,35 tỷ USD). Đây là diễn biến đáng lưu ý trong quan hệ thương mại quốc tế vì từ năm 2016, Việt Nam liên tục duy trì xuất siêu ở mức cao.

Thứ trưởng Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, hiện tượng nhập siêu những tháng đầu năm có một số điểm cần lưu tâm. Đó là giá xăng dầu thế giới tăng cao, kết hợp với nhu cầu sử dụng xăng dầu trong nước phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống, khiến kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này tăng mạnh. Cùng với đó, phần lớn kim ngạch nhập khẩu tập trung vào nhóm linh kiện, máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất. Đánh giá trong tổng thể bức tranh kinh tế vĩ mô, cơ cấu, quy mô và tính chất của hàng hóa nhập khẩu cho thấy doanh nghiệp đang tích cực chuẩn bị năng lực sản xuất cho các đơn hàng và cơ hội kinh doanh.

Một chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác đáng quan tâm là lạm phát. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân bảy tháng đã tăng 4,39%, lạm phát cơ bản tăng 4,19% so với cùng kỳ năm trước, tiến sát mục tiêu kiểm soát lạm phát ở mức 4,5% Quốc hội thông qua. Thực tế này đặt ra thách thức cho việc điều hành những tháng cuối năm phải bảo đảm hài hòa các mục tiêu kiềm chế lạm phát, hỗ trợ tăng trưởng và giữ ổn định kinh tế vĩ mô.

Mục tiêu tăng trưởng hai con số đang phải đối mặt nhiều thách thức. Điều này càng cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới bên cạnh việc khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống gồm xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng. Theo đó, các động lực từ kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để không chỉ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng mà còn giúp nền kinh tế giảm phụ thuộc vào các động lực tăng trưởng truyền thống trong trường hợp xuất khẩu gặp khó khăn. Bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Thống kê

Từ thực tiễn phát triển kinh tế-xã hội những tháng đầu năm, bà Lê Thị Tường Thu, Phó Cục trưởng Thống kê nhận định, mục tiêu tăng trưởng hai con số đang phải đối mặt nhiều thách thức. Điều này càng cho thấy sự cần thiết phải thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới bên cạnh việc khai thác các động lực tăng trưởng truyền thống gồm xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng. Theo đó, các động lực từ kinh tế xanh, kinh tế số, đổi mới sáng tạo cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn để không chỉ tạo thêm dư địa cho tăng trưởng mà còn giúp nền kinh tế giảm phụ thuộc vào các động lực tăng trưởng truyền thống trong trường hợp xuất khẩu gặp khó khăn.

Tiến sĩ Lê Duy Bình, Giám đốc điều hành Economica Việt Nam nhận định, đây là thời điểm cần quyết tâm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công và chi tiêu của Chính phủ nhằm góp phần thúc đẩy tăng trưởng, dẫn dắt nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển, đồng thời tạo việc làm, sinh kế cho người dân. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới biến động phức tạp, khó đoán định, việc kiên định mục tiêu tăng trưởng cùng với sự chủ động, linh hoạt trong công tác điều hành sẽ giúp các bộ, ngành, địa phương nhanh chóng thích ứng và chuyển trạng thái khi cần thiết. Khi mỗi rủi ro đều có phương án dự phòng và mỗi động lực tăng trưởng đều có khả năng thay thế, nền kinh tế sẽ không chỉ tăng trưởng nhanh hơn mà còn có sức chống chịu tốt hơn trước những biến động khó lường từ bên ngoài.

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