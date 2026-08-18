Siết chặt sát hạch, nâng cao ý thức người lái xe

Phần thi lý thuyết được tổ chức nghiêm túc, bảo đảm khách quan, công khai và minh bạch.

Trước khi bước vào các phần thi, Hội đồng sát hạch tổ chức khai mạc, phổ biến nội dung, quy trình kỳ sát hạch; quán triệt quy chế, quyền và trách nhiệm của thí sinh, yêu cầu chấp hành nghiêm hiệu lệnh của sát hạch viên. Qua đó, bảo đảm kỳ sát hạch được tổ chức nghiêm túc, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định.

Điểm đáng chú ý, ngay tại lễ khai mạc, Hội đồng sát hạch đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; trình chiếu video, hình ảnh về những tình huống giao thông thực tế. Nội dung tuyên truyền không chỉ giúp thí sinh củng cố kiến thức pháp luật mà còn góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định khi tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn ngay từ trước khi được cấp giấy phép lái xe.

Thí sinh thực hiện phần thi thực hành lái xe mô tô hạng A1 theo đúng quy trình sát hạch.

Sau lễ khai mạc, các thí sinh lần lượt thực hiện phần thi lý thuyết và thực hành lái xe trong hình theo đúng trình tự, nội dung sát hạch đối với giấy phép lái xe mô tô hạng A1. Trong quá trình tổ chức sát hạch, Hội đồng sát hạch và các sát hạch viên đã thực hiện nghiêm quy trình, quy định, nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm khách quan, công khai, minh bạch trong từng phần thi. Việc tổ chức sát hạch chặt chẽ, đúng quy định nhằm đánh giá thực chất kiến thức và kỹ năng của người dự thi, góp phần bảo đảm chỉ những người đủ điều kiện mới được cấp giấy phép lái xe.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP. Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã tổ chức 99 kỳ sát hạch, gồm 38 kỳ sát hạch ô tô và 61 kỳ sát hạch mô tô cho 34.508 thí sinh. Qua đó, có 23.236 thí sinh đạt yêu cầu được cấp giấy phép lái xe, gồm 5.417 giấy phép lái xe ô tô và 17.819 giấy phép lái xe mô tô.

Việc nâng cao chất lượng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần xây dựng đội ngũ người điều khiển phương tiện có đầy đủ kiến thức, kỹ năng và ý thức chấp hành pháp luật. Qua đó, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.