Nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả

Mô hình nuôi xen ghép thủy sản ở phường Thuận An giúp các hộ tham gia tăng thêm thu nhập.

Hỗ trợ đúng nhu cầu

Năm 2025, HND thành phố Huế đã hỗ trợ hội viên triển khai 15 mô hình phát triển sản xuất với 161 hộ tham gia, gồm 9 mô hình nhân rộng phát triển sản xuất và 6 mô hình hỗ trợ chi, tổ hội nghề nghiệp. Các mô hình khá đa dạng, từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản đến hệ thống tưới và sản xuất nghề truyền thống.

Điểm đáng chú ý là nguồn hỗ trợ của hội chủ yếu tập trung vào những nhu cầu thiết thực như cây, con giống, thức ăn chăn nuôi, phân bón, lưới che, máy bơm, thiết bị tưới và dụng cụ sản xuất. Mức hỗ trợ tuy không lớn so với tổng vốn đầu tư của mỗi mô hình nhưng đóng vai trò như “đòn bẩy”, tạo động lực để hội viên mạnh dạn đối ứng thêm nguồn lực, đầu tư sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi và áp dụng phương thức sản xuất mới.

Tại phường Thuận An, mô hình nuôi xen ghép thủy sản giúp các hộ tham gia tăng thêm thu nhập bình quân hơn 70 triệu đồng/hộ/năm. Mô hình nuôi trồng thủy sản tại xã Quảng Điền đạt tổng doanh thu khoảng 547,2 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 225 triệu đồng. Trong khi đó, mô hình nuôi cá nâu tại xã Phú Hồ đem lại lợi nhuận bình quân hơn 42 triệu đồng/hộ/vụ, đồng thời góp phần tạo việc làm thường xuyên và thời vụ cho một số lao động tại địa phương.

Những con số này cho thấy, khi các mô hình được lựa chọn phù hợp với điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất của người dân và nhu cầu thị trường thì nguồn hỗ trợ ban đầu có thể tạo ra hiệu quả lớn hơn nhiều lần, giúp nông dân có thêm niềm tin để tiếp tục đầu tư và mở rộng sản xuất.

Ông Phan Xuân Nam, Phó Chủ tịch HND thành phố cho biết: Không chỉ lĩnh vực thủy sản, các mô hình trồng trọt cũng mở ra nhiều hướng sản xuất mới. Điển hình như mô hình trồng hành lá tại phường Hương An đã thu hút 33 hội viên tham gia và từng bước hình thành vùng sản xuất nông nghiệp an toàn, tập trung theo hướng hữu cơ. Mô hình trồng kiệu theo quy trình VietGAP tại phường Kim Trà đã cho lợi nhuận ước khoảng 102 triệu đồng/ha/vụ. Riêng mô hình trồng hoa cúc chậu tại phường Mỹ Thượng mang lại thu nhập bình quân từ 70 - 100 triệu đồng/hộ/vụ; một số hộ có quy mô lớn đạt từ 150 - 200 triệu đồng/vụ. Đây là tín hiệu tích cực trong phát triển nông nghiệp đô thị và ven đô, nhất là khi nhu cầu về hoa, cây cảnh và sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao ngày càng tăng.

Hướng đến mô hình có khả năng nhân rộng

Các mô hình không dừng lại ở việc hỗ trợ từng hộ mà từng bước gắn với xây dựng chi hội, tổ hội nông dân nghề nghiệp và các hình thức liên kết sản xuất.

Tại xã Phú Lộc, mô hình sản xuất nước mắm truyền thống vừa tạo thêm thu nhập, vừa góp phần bảo tồn nghề truyền thống. Sản lượng bình quân dự kiến đạt khoảng 700 lít/năm, thu nhập tăng thêm khoảng 2 triệu đồng/hộ/tháng sau khi trừ chi phí. Qua đó, nghề làm nước mắm không chỉ được duy trì mà còn có điều kiện nâng cao chất lượng, gắn sản phẩm truyền thống với văn hóa địa phương và nhu cầu của người dân, du khách.

Tương tự, ở phường Phong Thái, mô hình nuôi chồn hương bước đầu cho thấy triển vọng tích cực. Sau hơn 5 tháng nuôi, đàn chồn sinh trưởng ổn định, có thể tận dụng nguồn thức ăn tại địa phương. Một số hộ đã có thương phẩm xuất bán và tiếp tục đầu tư mở rộng quy mô. Từ mô hình này đã hình thành Tổ nông dân nghề nghiệp nuôi chồn hương, tạo môi trường để các hộ cùng ngành nghề trao đổi kinh nghiệm, kỹ thuật và hỗ trợ nhau trong sản xuất.

Theo Chủ tịch HND phường Phong Thái - Trịnh Xuân Nhân, điều quan trọng là mô hình đã góp phần thay đổi tư duy sản xuất của hội viên nông dân, chuyển từ sản xuất riêng lẻ sang liên kết, có tính toán hiệu quả kinh tế và tổ chức sản xuất bài bản hơn.

Từ các mô hình được hỗ trợ đã hình thành và củng cố nhiều hình thức liên kết như Câu lạc bộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tại xã Phú Hồ; Tổ hội nông dân nghề nghiệp nuôi chồn hương tại phường Phong Thái; Tổ hợp tác sản xuất thủy sản tại phường Thuận An; Tổ hợp tác sản xuất nước mắm truyền thống tại xã Phú Lộc; Chi hội nghề nghiệp trồng hành lá…

Ông Phan Xuân Nam thông tin: HND thành phố không chỉ quan tâm hỗ trợ cây giống, con giống hay vật tư cho hội viên, mà quan trọng hơn là thông qua từng mô hình để giúp nông dân thay đổi cách nghĩ, cách làm, biết liên kết trong sản xuất và từng bước tiếp cận thị trường. Những mô hình hiệu quả sẽ được hội tiếp tục đồng hành, củng cố và tạo điều kiện nhân rộng, gắn với phát triển chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp và các hình thức kinh tế tập thể.

Từ thực tế đó, trong năm 2026, HND thành phố Huế xác định tiếp tục lựa chọn và nhân rộng những mô hình đã chứng minh được hiệu quả; đồng thời tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, hỗ trợ liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp. Theo đó, các mô hình được lựa chọn như: Nuôi ếch thương phẩm tại Phú Lộc, cá lồng tại Đan Điền, hệ thống tưới cho cây thanh trà tại Thủy Xuân, trồng mai vàng, ổi nữ hoàng, cây ăn quả, sản xuất rau VietGAP, rau an toàn, chăn nuôi lợn hữu cơ, nuôi xen ghép và trồng sen…